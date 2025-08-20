قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مثولها للتحقيق.. وصول بدرية طلبة إلى مقر نقابة المهن التمثيلية
إعلام إسرائيلي: حدث خان يونس يكشف فشلا استخباراتيا خطيرا قبيل دخول غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارة على جنوب لبنان
الصحة تحسم الجدل.. حقيقة احتواء الشعرية سريعة التحضير على مواد مسرطنة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة إضرام النيران في سيارتين بدمياط
كيف نجح رجال المباحث بالإسكندرية في استعادة مسروقات شقة أحمد شيبة؟
الزمالك يوفر حافلات لنقل الجماهير إلى ملعب هيئة قناة السويس
وائل عقل: مشروع مدينة زويل قومي غير هادف للربح
وحشتوني..عزيز مرقة يروج لحفلته في مصر بـ ساقية الصاوي
مؤسسة بحثية متكاملة لإنتاج المعرفة.. وائل عقل يكشف سر تميز بيئة العمل في مدينة زويل |فيديو
غير صحيح.. هشام ماجد يكشف حقيقة تقديم جزء ثالث من مسلسل أشغال شقة
فريق بحثي وإقامة دائمة.. مباحث الدخيلة تسدل الستار على واقعة سرقة شقة أحمد شيبه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

العمر كله وإنتي معايا.. دياب يحتفل بعيد ميلاد زوجته

دياب وزوجته
دياب وزوجته
يارا أمين

حرص الفنان دياب على توجيه رسالة رومانسية مؤثرة لزوجته هاجر الإيبياري بمناسبة عيد ميلادها، حيث شارك متابعيه عبر حسابه على موقع “إنستجرام” صورة تجمعهما سويًا، وكتب معلقًا: “كل سنة وانتي أحلى وأجمل وأطيب وأحن وأروق يا روح قلبي.. وعقبال العمر كله وانتي معايا يا رب.. بحبك”.

أعمال دياب

وبعيدًا عن أجواء الحياة الخاصة، يستعد دياب لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم “هيروشيما” الذي يبدأ تصويره خلال أغسطس الجاري، في أول لقاء فني يجمعه بالنجم أحمد السقا. العمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك فيه عدد من النجوم من بينهم: حنان مطاوع، ياسمين رئيس، وناهد السباعي، ما يجعله واحدًا من أبرز الأفلام المرتقبة في الموسم المقبل.


 

وفي الوقت نفسه، يواصل دياب تحضيراته لمسلسله الجديد “بينج كلي” من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان، حيث يتم حاليًا تجهيز مواقع التصوير تمهيدًا لانطلاق العمل، بينما لم يُكشف بعد عن قائمة الأبطال المشاركين.


 

كما يظهر دياب كضيف شرف في فيلم “صقر وكناريا” بطولة محمد إمام وشيكو، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، حيث يقدم شخصية مميزة في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق.


 

وكان آخر أعمال دياب الدرامية مشاركته في مسلسل “قلبي ومفتاحه” الذي عُرض في رمضان 2025 وحقق نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن

