قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الغربية يترأس اجتماع اللجنة العليا لحصر وحدات الإيجار القديم

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اجتماع اللجنه العليا المشكلة بقرار المحافظ لحصر وتصنيف الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، وذلك في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،بحضور اللواء احمد انور السكرتير العام للمحافظة.

جهود محافظ الغربية 

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ الآليات التنفيذية التي سيتم اتباعها على مستوى المحافظة ومراكزها ومدنها وأحيائها، لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الحصر والتقسيم وفقاً للمعايير المحددة بالقانون. وشدد على أن الدولة تسعى من خلال التشريع الجديد إلى تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة بما يضمن التوازن الكامل بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بأي طرف، مؤكداً أن حقوق المواطنين مصونة وأن تنفيذ القانون سيتم بأقصى درجات الدقة والشفافية.

دعم الأسر والعائلات 

وأكد اللواء أشرف الجندي أن اللجنة العليا بالمحافظة، برئاسة نائب المحافظ وعضوية القيادات التنفيذية المعنية، ستتولى متابعة أعمال اللجان الميدانية المشكلة بكل مركز ومدينة وحي، والتي ستقوم بحصر وتصنيف المناطق التي تضم وحدات سكنية مؤجرة إلى ثلاث فئات رئيسية (مناطق متميزة – مناطق متوسطة – مناطق اقتصادية)، وذلك استناداً إلى ضوابط واضحة تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء ونوعية الخامات المستخدمة وتوافر المرافق الأساسية وشبكة الطرق ووسائل النقل والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى القيمة الإيجارية للعقارات وفقاً لقانون الضريبة العقارية.

توعية المواطنين 

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بضرورة إعداد تقارير أسبوعية دورية للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة أي معوقات تواجه عمل اللجان الميدانية، مشدداً على أن أي تقصير أو تأخير غير مقبول في هذا الملف الحيوي الذي يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين. كما شدد على ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات الإسكان والمساحة والضرائب العقارية مع الإدارات القانونية والهندسية بالمراكز والأحياء، لضمان دقة الحصر وصحة البيانات، تمهيداً لاعتمادها بشكل رسمي ونشرها في الوقائع المصرية.

وأضاف “الجندي” أن محافظة الغربية حريصة على التنفيذ الفوري للتكليفات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت إلزام المحافظات باتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار في سوق الإيجارات بما يتواكب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.

توجيهات نائب محافظ الغربية 

من جانبه أكد الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية، أن اللجنة العليا التي تم تشكيلها بقرار المحافظ تعمل منذ اللحظة الأولى بكل طاقتها وبأقصى درجات الجدية والانضباط، موضحاً أن جميع اللجان الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء بدأت أعمالها الميدانية على أرض الواقع وفق خطة زمنية واضحة ومحددة، مع الالتزام الكامل بالضوابط التي نص عليها القانون رقم (١٦٤) لسنة ٢٠٢٥.

وشدد نائب المحافظ على أن أعمال الحصر والتصنيف تجري بدقة عالية وبمعايير شفافة، حيث يتم مراجعة كافة البيانات ميدانياً من خلال المختصين في الإسكان والمساحة والضرائب العقارية، لضمان عدم سقوط أي وحدة من الحصر أو وجود بيانات غير دقيقة. وأوضح أن المحافظة تتابع يومياً ما يتم إنجازه من خلال تقارير دورية تُعرض على اللجنة العليا وعلى السيد المحافظ، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة النتائج في آن واحد.

وأضاف “عيسى” أن هذا الملف يمثل أحد أهم أولويات الدولة في المرحلة الراهنة، لأنه يرتبط بشكل مباشر بحقوق المواطنين واستقرار المجتمع، مؤكداً أن الهدف ليس فقط إنهاء الحصر في المدة المقررة، ولكن أيضاً تقديم نموذج يحتذى به في دقة التنفيذ والالتزام بالقانون. كما شدد على أن أي محاولة للتلاعب أو إدخال بيانات مغلوطة سيتم التعامل معها بكل حسم، وأن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي مخالفة قد تعطل أو تؤثر على نزاهة العملية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المحافظ على أن اللجان الفرعية يجب أن تنهي أعمالها خلال شهر واحد من تاريخ القرار، وأن يتم رفع تقرير تفصيلي متكامل بنتائج الحصر والتصنيف إلى اللجنة العليا بالمحافظة لاعتماده رسمياً، تمهيداً لرفعه إلى وزارة التنمية المحلية ونشره في الوقائع المصرية، مؤكداً أن المتابعة ستكون يومية ومباشرة من جانب المحافظة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات الإيجار القديم المناطق السكنية مراكز المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

ترشيحاتنا

غزة

إسبانيا: قصف مجمع ناصر الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي

ترامب

ترامب ينتقد إسرائيل بعد مجزرة مستشفى ناصر: "الكابوس يجب أن يتوقف"

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

وزير خارجية بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر فظيع

بالصور

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
البلح البرحي

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد