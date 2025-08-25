الغربية .. حركة تنقلات محدودة بمجالس المدن والأحياء لتحسين خدمات المواطنين

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي اللواء أحمد أنور سكرتير العام بالموافقة علي إجراء حركة تنقلات محدودة بمجالس المدن والأحياء لتحسين خدمات المواطنين علي مستوي مراكز المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية



شملت الحركة تجديد الثقة في عادل داود رئيس مدينة كفرالزيات وتعيين ممدوح النجار رئيسا لمدينة بسيون

وأحمد حسين رئيسا لحي اول طنطاومحمد ابو سليم لحي ثان طنطاوعبدالعظيم الحمراوي نائب رئيس حي اول طنطا واكرم جلال نائب رئيس حي ثان طنطاوجمال قطقاط نائب مركز ومدينة طنطا ومحمد ضبعة نائب رئيس حي ثان المحلة وتجديد الثقة في السنطة وسمنود وزفتى والمحلة.

تجديد الثقة

الجدير بالذكر أن تلك الحركة تأتي في اطار تحسين خدمات المقدمة لكافة المواطنين والتعاون مع كافة القيادات التنفيذية خلال الفترة المقبلة.