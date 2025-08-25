الغربية.. خطة استباقية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظة

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اللقاء الافتتاحي لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025، والذي عُقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والبيئية والزراعية، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك لمتابعة الاستعدادات المبكرة لموسم حصاد الأرز، ووضع خطة متكاملة للتعامل مع مشكلة حرق المخلفات الزراعية وما يترتب عليها من ملوثات خطيرة تؤدي إلى ظاهرة السحابة السوداء،في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو مواجهة التحديات البيئية وحماية حق المواطن في بيئة صحية وآمنة.

جهود محافظ الغربية

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة الصوان مستشار رئيس جهاز المخلفات للمتبقيات الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور عصام عامر مستشار مشروع مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، إلى جانب قيادات وزارتي البيئة والزراعة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وقد جاء الاجتماع تجسيدًا لرؤية الدولة التي تضع قضايا البيئة في قلب أولوياتها، وتُؤكد أن التنمية الحقيقية لن تتحقق إلا ببيئة آمنة وصحية للأجيال الحالية والقادمة.

وفي كلمته، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تُعد من بين تسع محافظات على مستوى الجمهورية مصرح لها بزراعة الأرز وفقًا للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2025 الصادر عن وزير الموارد المائية والري، مشددًا على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى داخل أجندة الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لما له من أبعاد بيئية وصحية خطيرة، لاسيما أن موسم الحصاد قد يشهد مخالفات ينتج عنها تلوث هوائي كثيف يزيد من احتمالات تركيز الملوثات وظهور السحابة السوداء، وهو ما يستوجب التعامل بمنتهى الحزم والجدية.

كما ألقى ممثل وزارة البيئة كلمة أشار فيها إلى الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لخفض نسب التلوث الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مؤكدًا أن الوزارة تضع خططًا متوازنة تجمع بين التشديد الرقابي والتوسع في التوعية المجتمعية، إلى جانب دعم المزارعين ببدائل عملية وآمنة للتخلص من قش الأرز. فيما أكد ممثل وزارة الزراعة أن الوزارة تعكف على تعزيز دور الإرشاد الزراعي في القرى والمراكز، وتكثيف الحملات التوعوية بين المزارعين لتغيير الثقافة السائدة بشأن الحرق المكشوف، وإبراز القيمة الاقتصادية لقش الأرز باعتباره مادة خام تدخل في صناعات متعددة.

جهود مواجهة الانبعاث

وشهد اللقاء عرضًا تقديميًا موسعًا استعرض أهم الجهود التي تم تنفيذها خلال موسم 2024 للتعامل مع السحابة السوداء، والنتائج الإيجابية التي تحققت في تقليل الانبعاثات الضارة، مع رصد أبرز التحديات التي واجهت الأجهزة التنفيذية والمزارعين على السواء. كما تضمن العرض الكشف عن المقترح المخطط لإجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025، والذي يشمل تشجيع الصناعات القائمة على إعادة تدويره، إلى جانب تطبيق آليات رقابية أكثر صرامة للتعامل مع المخالفات، وتكثيف البرامج التوعوية المباشرة التي تستهدف تغيير سلوكيات المزارعين.

صحة المواطن خط احمر

وخلال المناقشات، شدد اللواء أشرف الجندي على أن صحة المواطن “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن الغربية تتحرك بخطة استباقية شاملة ترتكز على التوعية المجتمعية والرقابة الميدانية والتشجيع على البدائل الاقتصادية، وأن مواجهة هذه الظاهرة لن تكون مجرد إجراءات وقتية مرتبطة بموسم الحصاد، وإنما هي التزام جماعي طويل المدى يشارك فيه كل مواطن ومسؤول. ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة الميدانية، وتحرير محاضر فورية بحق المخالفين، إلى جانب تنظيم ندوات تعريفية وورش عمل في القرى والمراكز لتعريف المزارعين بالمخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الحرق، والفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات نافعة.

موسم حصاد الارز

وفي ختام اللقاء، جرت مناقشة عامة موسعة بين ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية حول أبرز المشكلات التي تواجه موسم حصاد الأرز، وتبادل الحلول العملية والتوصيات التي من شأنها الحد من الممارسات الخاطئة والتقليل من معدلات التلوث. وقد أجمع الحضور على أن التعاون والتكامل بين جميع الجهات الرسمية والمجتمعية هو السبيل الأمثل لضمان موسم خالٍ من التلوث، وتحويل قش الأرز من مشكلة مزمنة إلى قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.