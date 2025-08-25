قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
محافظات

الغربية.. خطة استباقية لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظة

الغربية أحمد علي

ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اللقاء الافتتاحي لمجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025، والذي عُقد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والبيئية والزراعية، وعدد من الخبراء والمتخصصين، وذلك لمتابعة الاستعدادات المبكرة لموسم حصاد الأرز، ووضع خطة متكاملة للتعامل مع مشكلة حرق المخلفات الزراعية وما يترتب عليها من ملوثات خطيرة تؤدي إلى ظاهرة السحابة السوداء،في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو مواجهة التحديات البيئية وحماية حق المواطن في بيئة صحية وآمنة.

جهود محافظ الغربية 

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميمة الصوان مستشار رئيس جهاز المخلفات للمتبقيات الزراعية، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، والدكتور عصام عامر مستشار مشروع مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، إلى جانب قيادات وزارتي البيئة والزراعة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وقد جاء الاجتماع تجسيدًا لرؤية الدولة التي تضع قضايا البيئة في قلب أولوياتها، وتُؤكد أن التنمية الحقيقية لن تتحقق إلا ببيئة آمنة وصحية للأجيال الحالية والقادمة.

وفي كلمته، أكد محافظ الغربية أن المحافظة تُعد من بين تسع محافظات على مستوى الجمهورية مصرح لها بزراعة الأرز وفقًا للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2025 الصادر عن وزير الموارد المائية والري، مشددًا على أن هذا الملف يحظى بأولوية قصوى داخل أجندة الجهاز التنفيذي بالمحافظة، لما له من أبعاد بيئية وصحية خطيرة، لاسيما أن موسم الحصاد قد يشهد مخالفات ينتج عنها تلوث هوائي كثيف يزيد من احتمالات تركيز الملوثات وظهور السحابة السوداء، وهو ما يستوجب التعامل بمنتهى الحزم والجدية.

كما ألقى ممثل وزارة البيئة كلمة أشار فيها إلى الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية لخفض نسب التلوث الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مؤكدًا أن الوزارة تضع خططًا متوازنة تجمع بين التشديد الرقابي والتوسع في التوعية المجتمعية، إلى جانب دعم المزارعين ببدائل عملية وآمنة للتخلص من قش الأرز. فيما أكد ممثل وزارة الزراعة أن الوزارة تعكف على تعزيز دور الإرشاد الزراعي في القرى والمراكز، وتكثيف الحملات التوعوية بين المزارعين لتغيير الثقافة السائدة بشأن الحرق المكشوف، وإبراز القيمة الاقتصادية لقش الأرز باعتباره مادة خام تدخل في صناعات متعددة.

جهود مواجهة الانبعاث 

وشهد اللقاء عرضًا تقديميًا موسعًا استعرض أهم الجهود التي تم تنفيذها خلال موسم 2024 للتعامل مع السحابة السوداء، والنتائج الإيجابية التي تحققت في تقليل الانبعاثات الضارة، مع رصد أبرز التحديات التي واجهت الأجهزة التنفيذية والمزارعين على السواء. كما تضمن العرض الكشف عن المقترح المخطط لإجراءات الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة لموسم 2025، والذي يشمل تشجيع الصناعات القائمة على إعادة تدويره، إلى جانب تطبيق آليات رقابية أكثر صرامة للتعامل مع المخالفات، وتكثيف البرامج التوعوية المباشرة التي تستهدف تغيير سلوكيات المزارعين.

صحة المواطن خط احمر 

وخلال المناقشات، شدد اللواء أشرف الجندي على أن صحة المواطن “خط أحمر” لا يمكن تجاوزه، مؤكدًا أن الغربية تتحرك بخطة استباقية شاملة ترتكز على التوعية المجتمعية والرقابة الميدانية والتشجيع على البدائل الاقتصادية، وأن مواجهة هذه الظاهرة لن تكون مجرد إجراءات وقتية مرتبطة بموسم الحصاد، وإنما هي التزام جماعي طويل المدى يشارك فيه كل مواطن ومسؤول. ووجّه المحافظ الأجهزة التنفيذية بتكثيف الرقابة الميدانية، وتحرير محاضر فورية بحق المخالفين، إلى جانب تنظيم ندوات تعريفية وورش عمل في القرى والمراكز لتعريف المزارعين بالمخاطر الصحية والبيئية الناجمة عن الحرق، والفوائد الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات نافعة.

موسم حصاد الارز 

وفي ختام اللقاء، جرت مناقشة عامة موسعة بين ممثلي الوزارات والأجهزة المعنية حول أبرز المشكلات التي تواجه موسم حصاد الأرز، وتبادل الحلول العملية والتوصيات التي من شأنها الحد من الممارسات الخاطئة والتقليل من معدلات التلوث. وقد أجمع الحضور على أن التعاون والتكامل بين جميع الجهات الرسمية والمجتمعية هو السبيل الأمثل لضمان موسم خالٍ من التلوث، وتحويل قش الأرز من مشكلة مزمنة إلى قيمة اقتصادية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات مواجهه إخطار البيئة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

كيف تبدو الحياة اليومية في أكثر دول العالم أمانا؟

كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟
كيف تبدو الحياة اليومية في 5 من أكثر دول العالم أماناً؟

محافظ الشرقية يُطلق شارة بدء فعاليات مبادرة جمعية الكشافة البحرية

محافظ الشرقية يفاجئ العاملين بالمركز التكنولوجي بالديوان العام

حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحلقة السمك في الزقازيق

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

