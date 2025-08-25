قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مهيب عبد العادي يثير الجدل بشأن توقعات مباراة الأهلي وغزل المحلة

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن توقعات مباراة الأهلي وغزل المحلة اليوم.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر فيسبوك:"أخر 6 مباريات بين الأهلي وغزل المحلة 
5 فوز للأهلي
1 فوز لغزل المحلة 

الأهلي أحرز 11 هدف 
غزل المحلة أحرز  4 أهداف 

توقعاتك لمباراة اليوم ؟".

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "غزل المحلة".

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة غزل المحلة 

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة عودة الشناوي من جديد لحراسة مرمى المارد الأحمر 

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: أليو ديانج  -محمد علي بن رمضان - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي - محمد شريف - محمود حسن "تريزيجيه".
 

الأهلي ضد غزل المحلة

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز على غزل المحلة في لقاء اليوم وتقاسم الصدارة "مؤقتا" مع المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من مباراتين (فوز وتعادل).

في المقابل، يتسلح غزل المحلة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم، بعد التعادل في أول 3 مواجهات.
ويوجد غزل المحلة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط.

ولعب الفريقان 98 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود غزل المحلة للدوري العام موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 11 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 56 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 134 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفا.

