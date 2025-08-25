أحمد عبدالباسط يطرح سؤالا للجماهير بشأن مباراة الأهلي وغزل المحلة

طرح الإعلامي أحمد عبدالباسط سؤالا للجماهير بشأن مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب عبدالباسط: "ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي وغزل المحلة في بطولة الدوري ؟".



يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "غزل المحلة".



الأهلي ضد غزل المحلة

ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز على غزل المحلة في لقاء اليوم وتقاسم الصدارة "مؤقتا" مع المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من مباراتين (فوز وتعادل).