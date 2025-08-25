الأهلي يقرر تأجيل تجديد عقد إمام عاشور

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن تجديد عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي.

وكتب إمام عاشور عبر صفحته علي فسبوك:" موضوع إمام عاشور سوف يتم تأجيله مؤقتًا، وسوف يتم فتح الملف في حالة وجود مرونة من اللاعب ووكيله حول الأرقام المالية التي تم عرضها مؤخرًا، بخلاف ذلك فإن إمام عاشور عقده ممتد لثلاث مواسم وفقا لعقده الحالي، ومن الوارد حدوث بعض الأمور الجديدة".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن مصدر في الأهلي التفاصيل وراء استبعاد إمام عاشور من قائمة لقاء غزل المحلة،عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال أحمد حسن :"مصدر في الأهلي: توصية الجهاز الطبي وراء استبعاد إمام عاشور من قائمة لقاء غزل المحلة وأشعة جديدة للاعب قبل لقاء بيراميدز".



