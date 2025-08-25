الأهلي يستهدف صدارة الدوري أمام غزل المحلة.. اليوم

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره غزل المحلة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الأهلي وغزل المحلة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "غزل المحلة".



الأهلي ضد غزل المحلة



ويستهدف الأهلي بقيادة مدربه الإسباني خوسيه ريبيرو، تحقيق الفوز على غزل المحلة في لقاء اليوم وتقاسم الصدارة "مؤقتا" مع المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط من مباراتين (فوز وتعادل).

في المقابل، يتسلح غزل المحلة بعاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم، بعد التعادل في أول 3 مواجهات.

ويوجد غزل المحلة في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 3 نقاط.

ولعب الفريقان 98 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري منذ صعود غزل المحلة للدوري العام موسم 1956-1957، كانت المباراة الأولى يوم 26 أكتوبر 1956، وانتهت بالتعادل 1-1، أحرز رفعت الفناجيلي هدف الأهلي، وآخر مباراة في 11 فبراير الماضي وانتهت بفوز الأهلي 1- صفر، أحرزه إمام عاشور.

وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 56 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مباراة، وفاز غزل المحلة في 12 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 134 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفا.