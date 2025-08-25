مجدي عبدالغني يفجر مفاجأة: شيكابالا عنده حق.. ولاعبون بالزمالك مازالوا يدخنون الشيشة

علق الإعلامي مجدي عبدالغني، علي تصريحات محمود عبدالرازق شيكابالا ، نجم نادي الزمالك السابق، بشأن وجود لاعبين من الفريق الابيض كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.



وقال مجدي عبدالغني عبر تصريحات خلال برنامجه على قناة «الشمس»: شيكابالا تكلم بعفوية عن موضوع الشيشة، وفي ناس زعلانة منه، لكن أنا بقولكم إن كلام شيكابالا صحيح، وفي لاعيبة بتشرب شيشة، ولحد دلوقتي موجود .

وأضاف: «أنا شوفت بعيني لاعيبة بتشرب شيشة ومن ضمنهم واحد على اسم وزارة الكهرباء، بيقعد في مكان في المهندسين، بيشرب فيه شيشة».



وفي نفس السياق انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخرا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي صن داونز.

وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام.

وأضاف: هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار.

وتابع: وشيكابالا ليس لاعبا عاديا انما انت مسؤولا، واللاعيبة مثل الصنايعية في مصر، ولاعيبة مثل محمد صلاح ومرموش دول في عالم تاني ويعرفون قيمة الأكسجين، ولكن اللاعيبة هنا صنايعية ومكانوش مصدقين اللي هما وصلوله.

