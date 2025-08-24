صاحب "كاس".. أول تعليق من أوسوريو على اتهام شيكابالا (خاص)

علق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، على تصريحات لاعب الأبيض المعتزل محمود عبد الرازق شيكابالا.

وكان شيكابالا قد تغنى بالكولومبي أوسوريو مشيرا إلى أنه أحد أفضل المدربين الذين عملوا في مصر لكن مشكلته شرب الكحول.

وقال أوسوريو في تصريحات خاصة لصدى البلد: “مشروبات الكحول وغيرها محظورة في مصر وأنا أحترم وألتزم بقوانين مصر”.

أوسوريو يشيد بشيكابالا

وأضاف: “كان شيكابالا لاعبًا مهمًا جدًا للزمالك طوال هذه السنوات، كرة القدم المصرية بحاجة إلى إنتاج المزيد من اللاعبين مثله”.

واختتم: “أرغب في العودة للعمل في مصر والوطن العربي من جديد ولكن لا يوجد عروض حاليا”.