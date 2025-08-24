استياء من جانب مسؤولي الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا الأخيرة ..تفاصيل

كشف الإعلامي فتح الله زيدان عن رد فعل تصريحات شيكابالا الأخيرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب فتح الله زيدان :"تقارير |

هناك حالة استياء من جانب مسؤولي الزمالك بسبب تصريحات شيكابالا الأخيرة المتعلقة بالكشف عن كواليس وأسرار النادي واتهام المجلس بعدم تجديد التعاقد مع زيزو قبل الانتقال للأهلي".



وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، رسالة قوية للاعبي الكرة المعتزلين، محذرًا إياهم من خطورة استغلال ظهورهم الإعلامي في كشف أسرار الغرف المغلقة والحديث عن أخطاء داخل الأندية، بهدف خطف الأضواء أو تحقيق شهرة إضافية.

انتقاد لظاهرة "التريند" بين اللاعبين المعتزلين

خلال مداخلته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أكد يونس أن بعض اللاعبين الذين أنهوا مسيرتهم الكروية باتوا يظهرون بكثرة على الشاشات، مستخدمين تصريحات مثيرة أو أسرار من داخل أنديتهم كوسيلة للبقاء في دائرة الاهتمام، قائلاً: "في لاعيبة بتطلع تتكلم كتير، اللي بتعتزل بالذات.. شوفنا أمثلة كتيرة عايزين يخطفوا تريند ويعملوا لنفسهم شكل مختلف".