كريم رمزي يعلق على تصريحات شيكابالا حول تدخين لاعبي الزمالك لـ الشيشة

علق الإعلامي كريم رمزي على التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

وكتب كريم رمزي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هو ايه المفاجأة انك عرفت ان في لاعيبة كانت بتشيش حتى قبل ماتش مهم، ما لاعيبة كتير كانت بتعمل كده وبتشرب سجاير وخمور ومخدرات، وكلكم عارفينهم بالأسم، وبالمناسبة الحالات دي في منها كتير في العالم مش في مصر بس”.

وتابع: "اللي زعلان من شيكابالا زعلان علشان "التحفيل" هو مش زعلان على اللاعيبة ولا خايف عليهم".

وأضاف: “محدش هيتكلم عن خطورة الشيشة والسجاير على قلب اللاعب وازاي ممكن تخلص عليه، ولا العقلية اللي بتخليه يروح لكده وهو راس ماله اللياقة البدنية”.

وأكمل: “شيكابالا بيقول اللي بيجي في عقله ومبيحسبهاش، ودي ضرته مع جماهير الأهلي وبتضره مع جماهير الزمالك دلوقتي”.

وأردف: “بس انا بشوف اللي بيقول اللي في دماغه من غير ما يفكر ويحسبها على الشاشة، ده بني أدم صادق”.

واختتم: "احنا بقينا نحب المزيفين ونستمتع بيهم ونطلعهم أبطال، لكن الحقيقيين ميعجبوناش.. وكله خوفا من “التحفيل”.