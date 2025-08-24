قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
نقل 6668 سودانيا عبر 7 رحلات مجانية للسكك الحديدية | صور
رياضة

كريم رمزي يعلق على تصريحات شيكابالا حول تدخين لاعبي الزمالك لـ الشيشة

شيكابالا
شيكابالا
يارا أمين

علق الإعلامي كريم رمزي على التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

وكتب كريم رمزي على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “هو ايه المفاجأة انك عرفت ان في لاعيبة كانت بتشيش حتى قبل ماتش مهم، ما لاعيبة كتير كانت بتعمل كده وبتشرب سجاير وخمور ومخدرات، وكلكم عارفينهم بالأسم، وبالمناسبة الحالات دي في منها كتير في العالم مش في مصر بس”.

وتابع: "اللي زعلان من شيكابالا زعلان علشان "التحفيل" هو مش زعلان على اللاعيبة ولا خايف عليهم".

وأضاف: “محدش هيتكلم عن خطورة الشيشة والسجاير على قلب اللاعب وازاي ممكن تخلص عليه، ولا العقلية اللي بتخليه يروح لكده وهو راس ماله اللياقة البدنية”.

وأكمل: “شيكابالا بيقول اللي بيجي في عقله ومبيحسبهاش، ودي ضرته مع جماهير الأهلي وبتضره مع جماهير الزمالك دلوقتي”.

وأردف: “بس انا بشوف اللي بيقول اللي في دماغه من غير ما يفكر ويحسبها على الشاشة، ده بني أدم صادق”.

واختتم: "احنا بقينا نحب المزيفين ونستمتع بيهم ونطلعهم أبطال، لكن الحقيقيين ميعجبوناش.. وكله خوفا من “التحفيل”.

