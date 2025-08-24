رئيس سوفاباكا يعلن عبر صدى البلد: أوشينج إلى الزمالك والتأشيرة صدرت

أكد إيلي كاليكوا، رئيس نادي سوفاباكا الكيني، توصله لاتفاق مع نادي الزمالك بشأن انتقال لاعبه بارون أوشينج، خلال الفترة الحالية.

وأشارت بعض التقارير، إلى أن نادي الزمالك قريب من التعاقد مع الظهير الأيمن أوشينج – البالغ من العمر 19 عامًا – على أن يتم قيده تحت السن.

وقال كاليكوا، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": “توصلنا لاتفاق مع الزمالك يقضي بانتقال بارون أوشينج له”.

وأضاف: “سنحصل على مبلغ مادي مقابل السماح للاعب بالرحيل عن سوفاباكا والانتقال للزمالك ولا أستطيع الكشف عن الرقم".

صفقة الزمالك الجديدة

واختتم: "اللاعب تسلم التأشيرة أمس ومن المنتظر أن يصل مصر هذا الأسبوع للانتقال إلى الزمالك رسميا”.