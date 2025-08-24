شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

أشاد محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك السابق، بزميله السابق عبدالله السعيد، مؤكدًا أنه لاعب استثنائي لا يوجد له مثيل في الكرة المصرية، في الوقت الذي انتقد فيه منظومة إعداد الناشئين، معتبرًا أنها السبب وراء تراجع مستوى المواهب في السنوات الأخيرة.

إشادة خاصة بعبدالله السعيد

خلال ظهوره على قناة "إم بي سي مصر 2" مع الإعلامي إبراهيم فايق، قال شيكابالا: "مفيش حد شبه عبدالله السعيد في مصر"، في إشارة إلى موهبة اللاعب وقدراته الفنية التي وضعته في مكانة خاصة بين نجوم الكرة.

انتقاد لتراجع الجودة الكروية

وأوضح قائد الزمالك أن جودة اللاعبين في مصر تراجعت بشكل ملحوظ في الأعوام الماضية، مرجعًا السبب إلى طريقة إدارة قطاع الناشئين والتدريب، حيث قال: "الجودة بتقل في مصر خلال الأعوام الماضية، وده بسبب الناس اللي بتدرب اللاعبين الشباب".

اتهامات بدفع الأموال للمدربين

كشف شيكابالا عن أزمة خطيرة تواجه الكرة المصرية، مؤكدًا أن بعض أولياء الأمور يلجأون لدفع الأموال للمدربين من أجل إشراك أبنائهم في المباريات، وهو ما أضر بعملية اختيار المواهب، مضيفًا: "فيه كوارث ودفع فلوس للمدربين، دلوقتي اللي معاه فلوس هو اللي بيلعب".

مطالبة بحلول عاجلة

وختم قائد الزمالك تصريحاته بمطالبة المسؤولين عن كرة القدم في مصر بالتدخل السريع؛ لإيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة، حيث قال: "لازم نشوف حل للموضوع ده، المواهب قلت خالص في مصر، ياريت حل من المسؤولين".