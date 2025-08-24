قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
نقل 6668 سودانيا عبر 7 رحلات مجانية للسكك الحديدية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أيمن يونس يحذر النجوم المعتزلين: ماتتمنظروش على التاريخ بتاع ناديكم أو زمايلكم

أيمن يونس
أيمن يونس
إسلام مقلد

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، رسالة قوية للاعبي الكرة المعتزلين، محذرًا إياهم من خطورة استغلال ظهورهم الإعلامي في كشف أسرار الغرف المغلقة والحديث عن أخطاء داخل الأندية، بهدف خطف الأضواء أو تحقيق شهرة إضافية.

انتقاد لظاهرة "التريند" بين اللاعبين المعتزلين

خلال مداخلته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أكد يونس أن بعض اللاعبين الذين أنهوا مسيرتهم الكروية باتوا يظهرون بكثرة على الشاشات، مستخدمين تصريحات مثيرة أو أسرار من داخل أنديتهم كوسيلة للبقاء في دائرة الاهتمام، قائلاً: "في لاعيبة بتطلع تتكلم كتير، اللي بتعتزل بالذات.. شوفنا أمثلة كتيرة عايزين يخطفوا تريند ويعملوا لنفسهم شكل مختلف".

أسرار الغرف المغلقة “حرمة مكان”

وأوضح أيمن يونس أن هناك فارقًا بين الحديث عن تجارب شخصية أو آراء عامة، وبين كشف أسرار تخص النادي أو اللاعبين أو اتحاد الكرة، مشددًا على أن تلك الأسرار تظل “حرمة للمكان”.

وقال: "أنا كأيمن يونس عندي أسرار في نادي الزمالك، وعندي أسرار في اتحاد الكرة من 2005 لحد 2011، لكن دي حرمة المكان اللي أنت فيه، وأسراره مش من حقك تتكلم فيها خصوصًا لو كانت سلبية".

رسالة للاعبين المعتزلين: احترموا تاريخكم وزملاءكم

وحث نجم الزمالك السابق نجوم الكرة المعتزلين على ضرورة الحفاظ على قيمة أنديتهم وزملائهم، وعدم السعي وراء المكاسب الإعلامية على حساب سمعة النادي أو تاريخه، مؤكدًا: "مش من حقك تقلل من قيمة المكان أو التاريخ اللي أنت منه.. خلوا بالكم على تاريخ ناديكم واسم زمايلكم، ده جزء من احترامكم".

خط رفيع بين النقد والانتقاص

وأشار يونس إلى أن النقد البنّاء مسموح ومطلوب، لكن الإفراط في كشف الأخطاء وتحويلها إلى مادة إعلامية من أجل "المنظرة" أمر غير مقبول، مضيفًا: "لو في أخطاء خلاص مابتتكلمش فيها، مبقولش تخبيها، لكن ما تزيدش بيها ومتتمنظرش على التاريخ بتاع ناديك أو زمايلك".

أيمن يونس الزمالك اتحاد الكرة لاعبي الكرة المعتزلين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

ترشيحاتنا

جثة - أرشيفية

مسن ينهي حياة زوجته ويطعن ابنته ويسلم نفسه للشرطة بالقاهرة

ارشيفية

سقطوا من فوق السقالة.. إصابة ثلاثة عمال بإحدى قرى الدقهلية

تسمم

جريمة دير مواس .. سيدة تسمم أطـ.ـفال زوجها وزوجته الأولى

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

فيديو

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: حسابات نتنياهو التفاوضية.. بين إملاء الشروط وتضييق هوامش حماس

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة المتعمقة

المزيد