أيمن يونس يحذر النجوم المعتزلين: ماتتمنظروش على التاريخ بتاع ناديكم أو زمايلكم

وجه أيمن يونس، نجم الزمالك السابق وعضو اتحاد الكرة الأسبق، رسالة قوية للاعبي الكرة المعتزلين، محذرًا إياهم من خطورة استغلال ظهورهم الإعلامي في كشف أسرار الغرف المغلقة والحديث عن أخطاء داخل الأندية، بهدف خطف الأضواء أو تحقيق شهرة إضافية.

انتقاد لظاهرة "التريند" بين اللاعبين المعتزلين

خلال مداخلته عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، أكد يونس أن بعض اللاعبين الذين أنهوا مسيرتهم الكروية باتوا يظهرون بكثرة على الشاشات، مستخدمين تصريحات مثيرة أو أسرار من داخل أنديتهم كوسيلة للبقاء في دائرة الاهتمام، قائلاً: "في لاعيبة بتطلع تتكلم كتير، اللي بتعتزل بالذات.. شوفنا أمثلة كتيرة عايزين يخطفوا تريند ويعملوا لنفسهم شكل مختلف".

أسرار الغرف المغلقة “حرمة مكان”

وأوضح أيمن يونس أن هناك فارقًا بين الحديث عن تجارب شخصية أو آراء عامة، وبين كشف أسرار تخص النادي أو اللاعبين أو اتحاد الكرة، مشددًا على أن تلك الأسرار تظل “حرمة للمكان”.

وقال: "أنا كأيمن يونس عندي أسرار في نادي الزمالك، وعندي أسرار في اتحاد الكرة من 2005 لحد 2011، لكن دي حرمة المكان اللي أنت فيه، وأسراره مش من حقك تتكلم فيها خصوصًا لو كانت سلبية".

رسالة للاعبين المعتزلين: احترموا تاريخكم وزملاءكم

وحث نجم الزمالك السابق نجوم الكرة المعتزلين على ضرورة الحفاظ على قيمة أنديتهم وزملائهم، وعدم السعي وراء المكاسب الإعلامية على حساب سمعة النادي أو تاريخه، مؤكدًا: "مش من حقك تقلل من قيمة المكان أو التاريخ اللي أنت منه.. خلوا بالكم على تاريخ ناديكم واسم زمايلكم، ده جزء من احترامكم".

خط رفيع بين النقد والانتقاص

وأشار يونس إلى أن النقد البنّاء مسموح ومطلوب، لكن الإفراط في كشف الأخطاء وتحويلها إلى مادة إعلامية من أجل "المنظرة" أمر غير مقبول، مضيفًا: "لو في أخطاء خلاص مابتتكلمش فيها، مبقولش تخبيها، لكن ما تزيدش بيها ومتتمنظرش على التاريخ بتاع ناديك أو زمايلك".