قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث حريق جامعة قناة السويس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. لا تتكاسل عن ترديدها واغتنم فضلها
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 أشخاص أعلى صحراوي أطفيح
20 إجراء عاجل .. كيف تستعد المدارس لبدء العام الدراسي الجديد ؟|صور
دار الإفتاء تحسم الجدل حول شراء حلوى المولد والتهادي بها
بالأماكن.. وزير العدل يصدر قرارًا بتعيين مقار الدوائر العمالية في المحاكم الابتدائية
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "مبنى 4" بمطار القاهرة
كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور
استعدادًا لبدء تنسيق المرحلة الثالثة.. دليل إرشادي لتوعية طلاب الثانوية العامة في "سؤال وجواب"
محمد صلاح على موعد مع التاريخ في موقعة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة ومنافية للآداب.. البلوجر نيرمين طارق تواجه هذه العقوبة
برفقة بسمة وهبه.. أول ظهور للكينج محمد منير بعد تعرضه لوعكة صحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خدت أكبر من حجمها.. تعليق مثير من الغندور على تصريحات شيكابالا الأخيرة

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود

علق  الاعلامي خالد الغندور  على التصريحات  الأخيرة لمحمود عبد الرازق شيكابالا   بوجود لاعبي من الزمالك كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

و قال خالد الغندور : شاهدت حلقة شيكابالا ووجدت أن العديد من جماهير الزمالك غاضبة ولكن استغل جمهور الأهلي تصريحاته بشأن واقعة بعض اللاعبين مع الشيشة.

وأضاف الغندور  :  منذ سنوات طويلة هناك لاعبون يدخنون السجائر والشيشة والأمر ليس جديد على كرة القدم، حتى في البرنامج نفسه ذكر سيد معوض أن بركات طلب منه السجائر.

وتابع الغندور : ما قاله شيكابالا أخذ أكبر من حجمه وفي العالم كله هناك لاعبين يفعلون ما هو أكثر من ذلك، لكن الأهم هو التركيز والانضباط قبل المباريات.

وفي نفس السياق انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخرا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي صن داونز.

وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام.

وأضاف: هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل  هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار.

وتابع:  وشيكابالا ليس لاعبا عاديا انما انت مسؤولا، واللاعيبة مثل الصنايعية في مصر، ولاعيبة مثل محمد صلاح ومرموش دول في عالم تاني ويعرفون قيمة الأكسجين، ولكن اللاعيبة هنا صنايعية ومكانوش مصدقين اللي هما وصلوله.

الغندور شيكابالا تصريحات شيكابالا خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة وزير الكهرباء

عاجل | العربيات اتعجنت.. اللقطات الأولى لـ حادث وزير الكهرباء على صحراوي إسكندرية

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

وزير الكهرباء

تعرض موكب وزير الكهرباء لحادث على الصحراوي ونقله إلى المستشفى بأكتوبر

تحرك جديد .. سعر الذهب الآن عيار 21 الاثنين 25 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الذهب الآن عيار 21 الإثنين 25 أغسطس 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

ترشيحاتنا

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف

كيف نحتفل بالمولد النبوي الشريف؟.. على جمعة يوضح

وكيل الأزهر

مدير مستشفى سيد جلال: حالة الطبيب مستقرة.. ووكيل الأزهر يطالع آخر التطورات

القرآن

ما معنى الكوثر في القرآن؟.. أسامة فخري الجندي يوضح

بالصور

إلى ما يرمز حرف V في سيارات كاديلاك الخارقة؟

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

إطلالة ياسمين عز تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

هل تحب طلاء السيارات المطفي؟.. إليك 5 مشاكل

طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي
طلاء السيارات المطفي

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة
ريهام حجاج تثير الجدل بخسارة وزن ملحوظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد