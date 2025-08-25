خدت أكبر من حجمها.. تعليق مثير من الغندور على تصريحات شيكابالا الأخيرة

علق الاعلامي خالد الغندور على التصريحات الأخيرة لمحمود عبد الرازق شيكابالا بوجود لاعبي من الزمالك كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.

و قال خالد الغندور : شاهدت حلقة شيكابالا ووجدت أن العديد من جماهير الزمالك غاضبة ولكن استغل جمهور الأهلي تصريحاته بشأن واقعة بعض اللاعبين مع الشيشة.

وأضاف الغندور : منذ سنوات طويلة هناك لاعبون يدخنون السجائر والشيشة والأمر ليس جديد على كرة القدم، حتى في البرنامج نفسه ذكر سيد معوض أن بركات طلب منه السجائر.

وتابع الغندور : ما قاله شيكابالا أخذ أكبر من حجمه وفي العالم كله هناك لاعبين يفعلون ما هو أكثر من ذلك، لكن الأهم هو التركيز والانضباط قبل المباريات.

وفي نفس السياق انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخرا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي صن داونز.

وقال يونس في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام.

وأضاف: هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار.

وتابع: وشيكابالا ليس لاعبا عاديا انما انت مسؤولا، واللاعيبة مثل الصنايعية في مصر، ولاعيبة مثل محمد صلاح ومرموش دول في عالم تاني ويعرفون قيمة الأكسجين، ولكن اللاعيبة هنا صنايعية ومكانوش مصدقين اللي هما وصلوله.