لاعب الإسماعيلي السابق: نصر أبو الحسن لا يستعين بي وديكتاتور

أكد محمد صبحي نجم الإسماعيلي السابق، أن المجلس الحالي للدراويش برئاسة نصر أبوالحسن يتحمل مسؤولية ما وصل له الدراويش.
وقال صبحي في تصريحات لبرنامج الكلاسيكو المذاع على قناة «أون»: "يجب رحيل المجلس الحالي ويجب تدخل الوزارة بسبب عدم احترام المجلس الذي لم يحضر العمومية".
وأضاف: "المجلس الحالي بتقديم وعود زائفة للجماهير، وتصريحاتهم لا تهدف سوى لتحقيق مصالح شخصية".
وتابع: "نصر أبوالحسن لا يستيعين بي لأن ولائي للإسماعيلي ولجماهيره وأطالب جمهور الإسماعيلي بالصبر على اللاعبين".
وواصل: "نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي ديكتاتور، وأحد المقربين منه وهو معروف للجميع هو من يدير النادي من الخارج".