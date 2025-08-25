لاعب الاسماعيلي السابق يطالب بحل مجلس الإدارة

طالب محمد صبحي نجم الإسماعيلي السابق، بحل المجلس الحالي للدراويش برئاسة نصر أبوالحسن، بسبب الحالة التي وصل اليها النادي في السنوات الأخيرة.

وقال صبحي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج “الكلاسيكو” على “قناة أون”: "لابد من تدخل وزارة الشباب والرياضة، لحل مجلس الإسماعيلي الحالي، بسبب عدم احترام المجلس الذي لم يحضر العمومية".

وأضاف: "أطالب جمهور الإسماعيلي بالصبر على اللاعبين، واللاعبين غير مسؤولين عما وصل إليه النادي".

وتابع: “هل من المعقول إن نصر أبوالحسن هو الذي يتفاوض بنفسه في الصفقات، هل نرى محمود الخطيب يفعل ذلك؟!”.

وأتم مشددًا: «نصر أبوالحسن لا يستيعين بي لإن ولائي للإسماعـيلي ولجماهيره».