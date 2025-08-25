قائد فريق الإسماعيلي: سنبذل قصارى جهدنا لحصد الثلاث نقاط من غزل المحلة

تحدث محمد عمار قائد الإسماعيلي بعد مساهمته في قيادة الفريق لحصد اول ثلاث نقاط في مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز.

وقال عمار في تصريحات للمركز الإعلامي :"حققنا فوز غال أمام طلائع الجيش ونجحنا في استغلال نقاط الضعف لديه لذلك الثلاث نقاط كانت من نصيبنا".

وتابع :"اللاعبون كانوا في أعلى درجات التركيز من أجل الفوز وتعويض نزيف النقاط الذي تعرضنا له خلال الجولات الثلاث الماضية ،اتيحت لنا أكثر من فرصة لتعزيز التقدم وانهاء المباراة لكن التوفيق لم يحالفنا في ذلك".

واستكمل تصريحاته :"المسئولية تضاعفت بعد حصولي على شارة القائد في تلك الفترة الصعبة لكن اللاعبون لم يقصرون على الاطلاق وأتحدث معهم دائما من أجل اللعب بروح قتالية ووضع الفريق في وضعه الطبيعي".

واختتم :"لن نفرط في الفرحة وسنبذل قصارى الجهد من أجل حصد الثلاث نقاط في مواجهة غزل المحلة المقبلة قبل فترة التوقف الدولي ، أهدى هذا الانتصار لجماهيرنا وعائلتي التي تقف بجانبي باستمرار دون توقف".