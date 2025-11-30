بعد الإفراج عن الشابين أصحاب فيديو المياه المعدنية.. أديب: لازم جهة تطلع ترد

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه شعرت بارتياح كبير بعد الإفراج عن للشابين الإكيلانس و سلطانجي بكفالة 50 ألف جنيه، بعد القبض عليهم بالأمس بعد نشرهم فيديو عن المياه المعدنية.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هؤلاء لا يضربون الأمن الإجتماعي المصري، ولكن لا بد من كشف الحقائق كاملة، لأن موضوع المياة يتعلق بصحة المصريين، ولازم جهة تطلع ترد وتفند وتحلل وتقولنا اصول التحليل

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه لا يجب الإعتماد على السوشيال ميديا في نشر الأخبار، ولكن لا بد أن يكون هناك معلومات موثقة من الجهات المختصة.