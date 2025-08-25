الجهاز الطبي للإسماعيلي يكشف تفاصيل الإصابات بعد الفوز على طلائع الجيش

حقق فريق الإسماعيلي فوزه الأول في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم على حساب طلائع الجيش، بعدما حسم اللقاء بهدف نظيف سجله المدافع محمد عمار في الشوط الأول.

هذا الانتصار منح جماهير الدراويش دفعة معنوية كبيرة بعد بداية صعبة للمسابقة، وأعاد الثقة للفريق ولاعبيه قبل المواجهات المقبلة.

تصريحات الجهاز الطبي

وفي أعقاب اللقاء، خرج الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ليكشف عن موقف الإصابات التي تعرض لها بعض اللاعبين خلال المواجهة.





وأكد باز أن محمد خطاري، جناح الفريق الشاب، تعرض لكدمة قوية في الساق اليسرى، وهو ما استدعى التدخل الطبي الفوري. وأوضح أن حالة اللاعب مطمئنة ولا تدعو للقلق، لكنه سيخضع لفحوصات إضافية للتأكد من سلامته التامة قبل العودة للتدريبات.

شد عضلي لثنائي الفريق

وأضاف رئيس الجهاز الطبي أن الثنائي أنور عبد السلام و حسن منصور تعرضا لإصابات عضلية طفيفة، حيث عانى كل منهما من شد عضلي استلزم استبدالهما من أجل تفادي أي مضاعفات. وأشار إلى أن التشخيص المبدئي لا يدعو للقلق، وأن اللاعبين يحتاجان إلى راحة قصيرة فقط قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

أهمية المرحلة المقبلة

ويخوض الإسماعيلي مرحلة مهمة في مشواره بالدوري، إذ يسعى الجهاز الفني بقيادة مدربه إلى استثمار الانتصار الأول كحافز معنوي قوي، مع العمل على تجهيز جميع اللاعبين بدنيًا وفنيًا لتجنب الغيابات المؤثرة. ويأمل جمهور الدراويش أن يستعيد الفريق بريقه المعروف ويعود إلى مكانته الطبيعية بين الكبار



