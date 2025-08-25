الإسماعيلي: نعاني من عدم وجود مساعدات

كشف شوقي عوض، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن عدم وجود أي مساعدات للنادي، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على أكمل وجه لحل المشاكل التي يعاني منها.



وقال عوض في تصريحات لبرنامج "الكلاسيكو"، المذاع على قناة "أون": "مشكلة النادي الإسماعيلي مالية ولم أتقدم أبدًا باستقالتي من المجلس. اعتمدنا على الشباب هذا الموسم، والتجربة نثق في نجاحها وميلود حمودي سيحقق نجاحا مع الدراويش وهو مدير فني كبير".

وتابع: “بمد ايدي للخير لكل المسؤولين في النادي.. والأمل موجود في عودة الإسماعيلي إذا دفعت غرامات النادي. ماحدش بيدي للإسماعيلي جنيه وماحدش بيساعد الإسماعيلي، ومحمد شوقي ومخلوف رفضا التجديد وطلبا أموال كثيرة”.





