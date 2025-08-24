الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل الإسماعيلي هدفه الوحيد في الدقيقة 14 من عمر المباراة، عن طريق محمد عمار؛ بعد تحويله الكرة برأسية متقنة تلقاها من عرضية من خطأ على جانب منطقة جزاء طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 6 تعرض ألفا كيتا لاعب طلائع الجيش للطرد بعد تدخل قوي على لاعب الإسماعيلي، وعودة حكم اللقاء إلى تقنية الـ VAR.

وبتلك النتيجة رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 4 ليحتل المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 4 في المركز الـ 14.

الإسماعيلي يبحث عن استعادة التوازن

دخل الدراويش اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز؛ بعدما تلقى هزيمة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري، وسعى الجهاز الفني بقيادة ميلود حمدي إلى استعادة الثقة وحصد النقاط الثلاث لمصالحة جماهيره والعودة إلى الطريق الصحيح مبكرًا في مشوار الدوري.

التشكيل الرسمي للإسماعيلي أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع: محمد إيهاب – عبد الله محمد – محمد عمار – عبد الكريم مصطفى

خط الوسط: محمد عبد السميع – محمد سمير – عبد الرحمن كتكوت – محمد خطاري

خط الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام