الإسماعيلي: نعاني بسبب عدم وجود مساعدات.. ونثق في نجاح تجربة الشباب

كشف شوقي عوض عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عن عدم وجود أي مساعدات للنادي، مشيرا إلى أن المجلس يعمل على أكمل وجه في حل المشاكل التي يعاني منها

وقال عوض في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: مشكلة النادي الإسماعيلي مالية ولم اتقدم ابدًا باستقالتي من المجلس.

وأضاف عوض قائلا: اعتمدنا على الشباب هذا الموسم، والتجربة نثق في نجاحها وكيلوا حمدي سيحقق نجاحا مع الدراويش وهو مدير فني كبير

وتابع؛ بمد ايدي للخير لكل المسؤولين في النادي.. والأمل موجود في عودة الإسماعيلي إذا دفعت غرامات النادي..

وواصل: ماحدش بيدي للإسماعيلي جنيه وماحدش بيساعد الإسماعيلي، ومحمد سوقي ومخلوف رفضا التجديد وطلبوا أموال كثيرة..