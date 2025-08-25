محمد عمار يحصل علي جائزة أفضل لاعب فى مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش

نجح محمد عمار، مدافع فريق الإسماعيلي، في خطف الأضواء خلال مواجهة فريقه أمام طلائع الجيش بعدما أحرز هدف الفوز الوحيد، ليقود الدراويش إلى تحقيق أول انتصار لهم في بطولة دوري نايل، ضمن منافسات الجولة الرابعة التي أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري.



هدف مبكر وحسم المباراة

أحرز عمار هدف اللقاء في الدقيقة الـ14 بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء، ليمنح الإسماعيلي تقدماً ثميناً حافظ عليه حتى النهاية.

المباراة شهدت أيضاً حالة طرد مبكرة للاعب الوسط أبو بكر كيتا من صفوف طلائع الجيش، وهو ما منح الأفضلية للدراويش في معظم فترات اللقاء.

جائزة أفضل لاعب

بعد الأداء المميز دفاعياً وهجومياً وتسجيله هدف الفوز، حصد محمد عمار جائزة أفضل لاعب في المباراة، مؤكداً عودته بقوة كأحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني الجزائري ميلود حمدي.

تشكيل طلائع الجيش

دخل طلائع الجيش اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: خالد سطوحي – محمود فتح الله – أحمد علاء الدين – أبوبكر كيتا

خط الوسط: علي حمدي – مصطفى جابر – مداحة

خط الهجوم: إسلام محارب – إسماعيل أجورو – الجابري

تشكيل الإسماعيلي

أما الإسماعيلي فجاء تشكيله على النحو التالي:





حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد إيهاب – عبد الكريم مصطفى – محمد عمار – عبد الله محمد

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت – محمد سمير كونتا – محمد عبد السميع – محمد خطاري

خط الهجوم: نادر فرج – أنور عبد السلام

جلس على دكة بدلاء الدراويش كل من: عبد الرحمن مرسي، عبد الرحمن الدح، محمد زيدان، محمد وجدي، حسن منصور، محمد بحيري، عمر السعيد، عمر القط، وإبراهيم عبد العال.



عودة الثقة للدراويش

بهذا الفوز، استعاد الإسماعيلي الثقة بعد نتائج متذبذبة في الجولات السابقة، وسط آمال جماهيره في أن يكون هذا الانتصار بداية انطلاقة جديدة نحو المراكز المتقدم



