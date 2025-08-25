محمد صبحي يهاجم مجلس الإسماعيلي: لا يعرفون سوى مصالحهم الشخصية

عبر محمد صبحي، نجم النادي الإسماعيلي السابق، عن غضبه من إدارة النادي الحالية، موجّهًا انتقادات حادة لمسؤولي النادي.

وقال صبحي في تصريحاته مع سهام لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: المجلس الحالي للإسماعيلي قام بتقديم وعود زائفة للجماهير، وتصريحاتهم لا تهدف سوى لتحقيق مصالح شخصية.

​واضاف: اللجنة الفنية بالنادي لم تقدم أي شى أنا أرى إنها فاشلة "، أنا أتحدث عن مصلحة الإسماعيلي وليس لمصالح شخصية.

وواصل: نصر أبو الحسن، رئيس النادي هو المسؤول عن ما وصل اليه النادي ومسؤولية تجريف الإسماعيلي من نجومه، وهو ما أثر سلبًا على أداء الفريق ونتائجه.