ليفربول في اختبار صعب ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

يحل فريق ليفربول ضيفا على نظيره نيوكاسل يوناتيد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب “سانت جيمس بارك”.

ليفربول ضد نيوكاسل



ويستهدف ليفربول بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، مواصلة انطلاقته القوية في البريميرليج بتحقيق الفوز على نيوكاسل في عقر داره وتقاسم الصدارة مع آرسنال وتوتنهام.

وكان ليفربول استهل مشواره في الدوري الإنجليزي بالفوز على بورنموث بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما يأمل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في تسجيل ثاني أهدافه في الموسم الجديد والمنافسة مبكرا على لقب الحذاء الذهبي.

في المقابل، يتسلح نيوكاسل بعاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم بعد تعادله مع أستون فيلا في الجولة الأولى.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 3 نقاط، بينما يوجد نيوكاسل في المركز الخامس عشر بنقطة واحدة.