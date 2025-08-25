أحمد ربيع يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي والعلاجي بالزمالك

كشف الإعلامي أمير هشام عن حالة لاعب الزمالك أحمد ربيع.

وكتب أمير هشام عبر فيسبوك: "أحمد ربيع يسير بشكل جيد في برنامجه التأهيلي والعلاجي، ولكن هناك صعوبة في وجوده أمام فاركو.

فيريرا مدرب الزمالك مُعجب بقدرات باللاعب أحمد شريف أحد الصفقات المنضمة حديثا في الميركاتو الصيفي الماضي، وطالبه ببذل قصارى جهده في الفترة المقبلة من أجل الاستعانة بخدماته في المباريات المقبلة".

وكان قد كشف الإعلامي جمال الغندور، تفاصيل موقف إصابة أحمد ربيع لاعب الزمالك وموقفه من المشاركة في مباراتي فاركو ودجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف الغندور في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البلجيكي فيريرا يدرس استبعاد أحمد ربيع من مباراتي الزمالك أمام فاركو ودجلة؛ بسبب عدم اكتمال شفائه.

وتابع: اللاعب تعرض لإصابة قوية بمزق في العضلة الضامة والتفكير داخل الجهاز عدم المجازفة بالدفع به تحت اي ظرف من الظروف.