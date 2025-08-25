كشف الإعلامي أحمد حسن عن اللاعب الأقرب لتعويض غياب محمد هاني في تشكيل الأهلي أمام المحلة.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. عمر كمال عبدالواحد الأقرب لتعويض غياب محمد هاني في تشكيل الأهلي أمام المحلة".

ووضع الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، ضوابط واضحة أمام عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن للفريق، من أجل استعادة مكانه في التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة.

وكان عمر كمال قد خرج من حسابات الجهاز الفني في أول جولتين من الدوري أمام مودرن سبورت وفاركو، لأسباب فنية، وسط تفضيل ريبيرو الاعتماد على محمد هاني وكريم فؤاد في هذا المركز.

ويرى المدرب الإسباني أن مستوى اللاعب في التدريبات لم يصل بعد إلى الدرجة المطلوبة، حيث شدد على ضرورة رفع معدلاته البدنية والالتزام بالأدوار التكتيكية المكلف بها، سواء دفاعيًا أو هجوميًا، بما يتماشى مع خطط الفريق.

ويخضع عمر كمال في الوقت الحالي لمرحلة تقييم دقيقة من جانب الجهاز الفني، تمتد حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يتم حسم موقفه النهائي ما بين الاستمرار حال استعاد مستواه، أو رحيله لإفساح المجال أمام التعاقد مع عنصر جديد.