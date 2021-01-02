سلوك مزعج لسيدتين يتسبب في إخلاء طائرة من ركابها.. شاهد ما حدث

تداولت وسائل إعلام دولية لقطات مصورة ترصد لحظة إخلاء طائرة تابعة لشركة طيران "Frontier Airlines" الأمريكية من كافة الركاب؛ عقب رفض سيدتين الالتزام بارتداء كمامات واقية، فضلًا عن دخولهما في مشاجرة مع عدد من الركاب الآخرين، ورفضهما مغادرة الرحلة الجوية بناءً على طلب أفراد طاقم الطائرة.





وشوهدت السيدتان، خلال اللقطات وقد كانتا تتعاملان بسخرية مع بقية الركاب أثناء مغادرتهم الطائرة، كما صاحت إحداهما بلفظ مسيء في تلك اللحظات.









يذكر أن الرحلة الجوية التي شهدت هذه الواقعة كان من المقرر أن تتجه من مدينة "سياتل" بولاية "واشنطن" الأمريكية إلى "دنفر" في ولاية "كولورادو" الشهر الماضي.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل ما حدث، موضحًا أن السيدتين كانتا في البداية تتشاجران مع ركاب آخرين دون التزامهما بارتداء الكمامات الواقية بالشكل الصحيح، في حين لم يتبين تحديدًا ما كان يقال خلال المشاجرة، لكن في الوقت ذاته صرخ عدد من الركاب مطالبين السيدتين بالنزول من الطائرة، وتحدث بعد ذلك قائد الطائرة إلى الركاب عبر جهاز الاتصال الداخلي قائلًا إنه بسبب رفض السيدتين مغادرة الرحلة الجوية، فسوف يضطر الجميع إلى المغادرة، الأمر الذي أثار استياء الجميع.









وحث قائد الطائرة الركاب على أخذ بطاقات الهوية وبطاقات الصعود على متن الطائرة الخاصة بهم، مشيرًا إلى أنه يمكنهم ترك متعلقاتهم الشخصية إذا كانوا سيعودون مرة أخرى، كما حثهم على عدم التورط في المشاجرة وإلا فلن يُسمح لهم بالعودة للطائرة لاستئناف الرحلة الجوية.





وفي أعقاب مغادرة كافة الركاب للطائرة، وصلت شرطة مدينة "سياتل" إلى المطار، واقتاد الضباط السيدتين بعيدًا وسط تصفيق البقية.



