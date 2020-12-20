قدم أوراقا مزيفة للسفر.. وفاة راكب بكورونا على متن طائرة وهبوطها اضطراريا.. صور





حسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" فإن راكبا على متن طائرة أمريكية متجهه إلى لوس أنجلوس أصيب بحالة من التشنجات وضيق التنفس بعد ان تسارعت ضربات قلبها فسمع الركاب صوت تألمه الشديد أثناء السعال.





استدعى طاقم الطائرة، الإسعاف لإنقاذ الراكب المريض، فقام المسعفون بالضغط على قلبه لإنعاشه و إحضار جهاز التنفس الصناعي الموجود إلا أن طقطقة عظامه كانت مسموعة بشكل واضح.





تأكد الأطباء على متن الطائرة أن الراكب مصاب بفيروس كورونا بعد شعوره بالإرتعاش و ضربات قلبه السريعة التي لا تتوقف.





اضطرت الطائرة للهبوط الإضطراري قبل الوصول إلى مطار ولاية لوس أنجلوس، بعد أن ساءت حالة الراكب الصحية و قاموا بإخراجه إلى أقرب مستشفى .





جدير بالذكر أن زوجة الراكب اعترفت بأن زوجها كذب حينما قدم تحاليل مزيفة للمطار تفيد بأنه سليم و لكنه كان بالفعل مصاب بفيروس كورونا .









أصيب راكب على متن طائرة أمريكية بضيق تنفس بعد إقلاع الطائرة بحوالي 15 دقيقة، فقام فريق تم استدعاؤه على متن الطائرة لمحاولة إنعاشه ولكن بعد محاولات يائسة توفى الراكب نتيجو إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته.