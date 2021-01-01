عبر مكالمة فيديو.. آخر كلمات مريض كورونا قبل دخوله في غيبوبة ووفاته

تناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية تفاصيل آخر محادثة دارت بين مريض مصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وخطيبته عبر تطبيق "فيس تايم" لمكالمات الفيديو، مباشرة قبل دخوله في غيبوبة ووفاته بعد صراع مع العدوى المميتة.





ومن الواضح أن المريض "ليون بواس"، البالغ من العمر 40 عامًا، كان يشعر بذعر بالغ قبل قيام الأطباء بتخديره ووضعه في غيبوبة مستحثة طبيًا لذلك كانت آخر كلماته: "لا تجعلوني أنام.. لن أستيقظ"، بحسب ما أوضحت خطيبته "نيكولا جينيسون" التي لفتت أيضًا إلى أنه لم يكن يعاني من مشاكل صحية كامنة.









يشار إلى أن "ليون" كان وخطيبته يخضعان للعزل الذاتي بعد إصابتهما بعدوى كورونا في بداية شهر نوفمبر الماضي، ولم تظهر أي أعراض للمرض عليه في البداية، إلا أن وضعه ساء على نحو مفاجئ ونُقل إلى أحد مستشفيات مقاطعة "نورث يوركشاير" بإنجلترا في الـ12 من نوفمبر جراء معاناته من آلام شديدة في المعدة.





وقالت "نيكولا جينيسون" ذات الـ38 عامًا إن آخر كلماته لها "لن أستيقظ مجددًا" آلمتها كثيرًا وهي لن تنساها أبدًا، لكنها حاولت طمأنته وظلت تقول له إنه سيعود لمنزله قريبًا، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من رؤيته للمرة الأخيرة سوى عبر مكالمة فيديو بعد أن اتصلت بها إحدى ممرضاته بالمستشفى.







