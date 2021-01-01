بعد غيبوبة 9 أيام.. مريضة كورونا تستفيق لتجد مفاجأة سعيدة في انتظارها

استفاقت امرأة حامل مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من غيبوبة مدتها 9 أيام بأحد المستشفيات البريطانية لتجد في انتظارها مفاجأة سعيدة، حيث اكتشفت أنها وضعت مولودتها الأولى خلال الغيبوبة.





وتناول تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر اليوم، الجمعة، تفاصيل حالة المريضة "مهبارا نقفي" ذات الـ22 عامًا، حيث أفاد بأنها نُقلت إلى مستشفى عام بمدينة "برادفورد" في مقاطعة "ويست يوركشير" بإنجلترا في أكتوبر الماضي، في الوقت الذي كانت فيه في الشهر السابع من الحمل، وذلك جراء معاناتها من صعوبة في التنفس.









وكانت المريضة قد عانت من أعراض فيروس كورونا المستجد والتي شملت السعال والصداع وفقدان حاستي الشم والتذوق، وساءت حالتها في غضون بضعة أيام لدرجة استدعت نقلها إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء إيداعها في وحدة العناية المركزة في ليلتها الأولى هناك، وعلمت من الطاقم الطبي أنه يمكن إخضاعها لعملية قيصرية طارئة وإيداع مولودتها بالحضانة.





لكن حالتها واصلت التدهور على نحو سريع، وعانت من انخفاض حاد في مستويات الأكسجين بالدم أثناء نقلها إلى غرفة العمليات، وقرر الأطباء إجراء الجراحة القيصرية ووضعها تحت التخدير العام، وواصلت مستويات الأكسجين الانخفاض خلال الجراحة إلا أن الأطباء تمكنوا من توليدها قبل نقلها مرة أخرى إلى وحدة العناية المركزة في غيبوبة مستحثة طبيًا





وقالت ""مهبارا نقفي"، التي أطلقت على مولودتها اسم "نور"، في تصريحات لموقع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، إنها ظلت على جهاز التنفس الصناعي لمدة 9 أيام، مشيرة إلى أنها دخلت في غيبوبة حتى قبل أن تعلم بأنها أنجبت مولودتها، ولم تكن تعلم أي شيء مطلقًا لحين إفاقتها.









وأوضح تقرير "ديلي ميل" أنها غادرت المستشفى في الـ3 من نوفمبر الماضي برفقة طفلتها؛ وأشارت المريضة المتعافية إلى أنها لم تكن تصدق نفسها عندما رأتها.. لم تكن تصدق أنها على قيد الحياة وبصحة جيدة.



