مؤسس «علي بابا».. ظهور المليونير الصيني «جاك ما» لأول مرة منذ اختفائه في أكتوبر الماضي

ظهر المليونير الصيني "جاك ما"، لأول مرة منذ اختفائه في شهر أكتوبر الماضي، وهو مؤسس مجموعة "علي بابا".

ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، يأتي ظهوره لأول مرة منذ أن قام المنظمون الصينيون بقمع إمبراطوريته التجارية، وأثار غيابه التكهنات بشأن مكان وجوده وسط تدقيق رسمي متزايد في أعماله.





وذكرت وسائل الإعلام الحكومية المحلية، أن الملياردير التقى بـ 100 معلم ريفي في الصين عبر اجتماع بالفيديو يوم الأربعاء، وارتفعت أسهم علي بابا بنسبة 5٪ في بورصة هونج كونج عقب هذه الأخبار.





وذكرت صحيفة صينية، أن "جاك ما"، خاطب المعلمين كجزء من إحدى مبادرات مؤسسته الخيرية، وعادة ما تتم استضافة الحدث السنوي في مدينة منتجع سانيا، ولكن تم عقده عبر الإنترنت هذا العام بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال في خطابه "لا يمكننا أن نلتقي في سانيا بسبب الوباء.. عندما ينتهي الوباء ، يجب أن نجد الوقت للتعويض عن رحلة الجميع إلى سانيا ، وبعد ذلك سنلتقي مرة أخرى!".





وفي الفيديو ، كان يرتدي ملابس صوفية زرقاء وتحدث مباشرة إلى الكاميرا من غرفة ذات جدران رخامية رمادية وسجادة مخططة.





ولم يتضح من مقطع الفيديو من أين كان يتحدث، وفي الشهر الماضي ، استدعى البنك المركزي الصيني مسؤولين تنفيذيين من مجموعة "آنت" وأمر بإجراء تعديل كبير في عمليات الشركة، ويعد "ما" مؤسسًا ومساهمًا رئيسيًا في Ant Group، وهي أكبر شركة للمدفوعات في الصين.





وقبل طلب إعادة هيكلة الشركة ، كان المنظمون قد ألغوا بالفعل قائمة مجموعة الشركة في بورصتي هونج كونج وشنغهاي، وكان من المتوقع أن يكون عرض السوق البالغ 37 مليار دولار هو الأكبر في عام 2020.





وأعلنت إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق عن تحقيق في علي بابا بشأن الاحتكار الذي يتبعه، وأثيرت الشكوك حول مكان وجود جاك ما في وقت سابق من هذا الشهر ، عندما غاب عن تسجيل برنامج Africa's Business Heroes ، وهو برنامج تلفزيوني كان أحد الحكام فيه.