خطأ غير مقصود.. سائق ينطلق بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة.. شاهد

ادعى قائد سيارة تايلاندي، شوهد في مقطع فيديو منطلقًا بسيارته على مدرج مطار في مسار طائرة طراز "بوينج 777" كانت قد هبطت لتوها، أنه سلك " منعطفًا خاطئًا " حتى انتهى به الحال على مدرج مطار "سوفارنابومي الدولي" بالعاصمة التايلاندية "بانكوك" يوم الثلاثاء الماضي.





في بداية الفيديو المرفق، شوهدت السيارة وقد كانت منطلقة على مدرج المطار في اتجاه الطائرة التي هبطت قبل فترة وجيزة، وانتابت حالة من الصدمة الموظفين المتواجدين هناك في تلك الأثناء وسارع مسئولو الأمن بالمطار للحاق بهذه السيارة ومحاصرتها.









يشار إلى أن أحد موظفي طاقم الخدمات الأرضية بالمطار استطاع التقاط الفيديو الذي وثق هذه الواقعة، وسُمع صوته خلال الفيديو وهو يتحدث قائلًا: "لا أعرف كيف وصلت السيارة إلى مدرج المطار"، ووصف ما حدث بكونه "خرقًا لإجراءات السلامة والأمان"، مشيرًا إلى أن المطار يعد مؤسسة قيمة لكن على الرغم من ذلك لم يتم منع السيارة من الوصول إلى المدرج.





وأفاد المسئولون بأن قائد السيارة كانت تحت تأثير مخدر "الميثامفيتامين" وقاد سيارته وصولًا إلى المطار "دون علم"، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية نُشر الجمعة.









وصرح "ثيراوات صوانوات"، مدير المطار، بأنه بعد إبلاغه بشأن "الدخيل" أرسل موظفين اعترضوا طريقه في الحال واحتجزوه للتحقيق معه ومقاضاته؛ وتبين أنه يُدعى "براتيبات ماساكول" وقد أخبر الشرطة بأنه في حالة سكر، في حين أظهرت الفحوصات أنه كان تحت تأثير مواد مخدرة، والتي عُثِر عليها أيضًا في سيارته.



