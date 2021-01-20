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منوعات

لم يلب رغبتها| زوج يعتذر لزوجته بعد الزفاف عن خطأ ارتكبه..شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:28 م
صدى البلد
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مريم صليب
انهمر عريس في البكاء بعد انتهاء حفل زفافه على الفتاة التي طالما تمنى أن تشاركه حياته، بعد أن أجبرته ظروف الدولة في الصين على أن يقتصر حفل الزفاف على 3 أشخاص فقط . 

وفقا لما ورد في صحيفة"ديلي ميل" البريطانية، فإن رواد التواصل الإجتماعي تداولو مقطع فيديو لشاب صيني منهمرا في البكاء بعد أن انهارت كل أحلامه في تحضير حفل زفاف اسطوري لحبيبته . 

ظهر العريس و هو يبكي بحرارة لزوجته عقب إعلان قرانهما، و أوضح فيما بعد السبب الذي دفعه للبكاء و هو قيود فيروس كورونا التي منعته من إقامة احتفال كبير يحضره الاصدقاء و الاحباب من كل مكان و الذي لطالما أحد أهم الطلبات التي طلبتها منه حبيبته. 

جدير بالذكر أن الصحيفة ذكرت أن تلك المقاطعة الصينية اصبحت بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا، مما أجبر الجميع بإتباع الاجراءات الوقائية و التي ابرزها منع اقامة حفلات الزفاف في أي مكان و اقتصارها على 3 اشخاص .
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