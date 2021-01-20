غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

عندما تود أن تمزح؛ اختار الشخص المناسب للمزاح، ففي ليلة الزفاف داعبت عروس عريسها بتلطيخ وجهه بقطعة من كريمة التورتة، فلم تجد عريسها إلا وهو يضربها بطبق التورتة في وجهها، مما خلق حالة من الفوضى في المكان.

ونشر أحد أفراد العائلة اللقطتين الصادمتين للعروس أولاً ثم للعريس، على تطبيق الفيديوهات TikTok، والذي تفاعل معه المستخدمين بصورة كبيرة.





ويُظهر المقطع الأول عروسًا ترتدي فستان زفاف أبيض مزركش وهي تلطخ وجه زوجها الجديد بحفنة صغيرة من الكعكة.





وتفادى العريس اللطخة باستدارته بعيدًا عنها، فلم تصل يدها إلى وجهه، فخطى بضع خطوات للابتعاد عن إيماءاتها المرحة.





لكن رد فعله السريع لم يكن متوقعًا، فقد التقط بسرعة البرق الطبقات الثلاثة الأولى من الكعكة المكونة من خمس طبقات ورماها في وجه العروس.





وفي هذه الأثناء، يكشف المقطع الثاني عن الضربة من زاوية أخرى ويظهر أيضًا العريس وهو يبتسم بحماس ويقفز لأعلى ولأسفل فرحا بعد رمي الكعكة.





وقد لقيت المقاطع ردود فعل متباينة عبر الإنترنت، حيث اتهم بعض الناس الرجل بـ "الغشيم"، وقال أحدهم معلقا عليها: "لقد كان المزاح قويا بعض الشيء".





وأضاف آخر: "إن قطعة من الكعكة لا تضر لكن الكعكة كلها والموقف غريب!".