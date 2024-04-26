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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تستهدف جمع 4 ملايين طن قمح من المزارعين.. وهذه أسعار التسليم

حصاد القمح
حصاد القمح

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلي من المزارعين في جميع نقاط التسليم على مستوى جميع محافظات الجمهورية وفق موسم الحصاد لكل محافظة حيث تستهدف وزارة التموين استلام بين 3.5 مليون طن إلى 4 ملايين طن قمح محلي.

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كشف المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير التموين لشئون المشروعات والاعلام احمد كمال ان عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وان سعر الاردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والاردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيه، والاردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه.

أكد ان القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان الى اخر الا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص اثناء موسم التوريد الا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الاعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الاعلاف.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة التموين أن نقاط الاستلام تفتح أبوابها امام الموردين والمزارعين من الصباح الباكر حتي اخر مورد امام نقطه الاستلام.

التموين: نستهدف استلام 3.5 مليون طن قمح

 وجه مسبقاً الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في بدايات هذا الشهر بفتح بعض النقاط التسويقية في بعض المواقع لاستقبال القمح المحلي المورد في عدد ٤ محافظات هي جنوب سيناء والفيوم وتوشكي بأسوان وشرق العوينات بالوادي الجديد.

كان الدكتور  علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد انه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال 48 ساعه من التوريد.

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