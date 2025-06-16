إيركايرو تعلن ضم طائرة جديدة من طراز إيرباص لأسطولها الجوي

أعلنت شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، عن انضمام طائرة جديدة من طراز إيرباص A320ceo، لأسطول الشركة، حيث تعد هذه الطائرة الجديدة هي التاسعة والعشرين من هذا الطراز.

قالت ايركايرو، إنه بانضمام طائرة ايرباص الجديدة لاسطول الشركة، قد وصل عدد طائرات الأسطول إلى 38 طائرة، مما يعزز نمو شبكة خطوط ايركايرو الجوية ويدعم خطتها في النمو.

وقّعت شركة إير كايرو، مؤخرا اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "ميد إير" (MedAire) العالمية المتخصصة في تقديم الدعم الطبي والأمني فى مجال الطيران المدنى، وذلك تماشيًا مع رؤية وزارة الطيران المدني الرامية إلى تطوير منظومه السلامة والرعاية الصحية في مجال النقل الجوي.

قال الطيار أحمد شنن، رئيس شركة إير كايرو، إن هذه الشراكة تُعد جزءًا من استراتيجية متكاملة تنتهجها الشركة بهدف تطوير منظومة السلامة الجوية وتعزيز جاهزية الطواقم للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والراحة للمسافرين.

مشيرا إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية ستتمكن شركه إير كايرو بتطبيق مجموعة من الخدمات الطبية المتقدمة، على رأسها خدمة MedLink التي تتيح لطاقم الطائرة التواصل المباشر وعلى مدار الساعة مع أطباء طوارئ متخصصين في طب الطيران، لتقديم استشارات طبية فورية أثناء الرحلات. وتهدف هذه الخدمة إلى الحد من تحويلات الرحلات غير الضرورية، وضمان توفير الرعاية المناسبة في الوقت المناسب من قبل كوادر طبية مؤهلة بالاضافة الى تقييم مدى جاهزية المسافرين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية خاصة للسفر جوًا، وهو ما يسهم في رفع مستوى السلامة التشغيلية والامتثال لأعلى المعايير التنظيمية العالمية.

وأشار شنن إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تنفذها إير كايرو حاليًا، وتتماشى مع أفضل الممارسات المتبعة لدى كبرى شركات الطيران العالمية في مجالات السلامة والابتكار، مما يعكس التزام الشركة الثابت بسلامة وراحة الركاب والطاقم على حد سواء.

ومن المقرر بدء تفعيل الخدمات الجديدة على متن جميع رحلات الشركة اعتبارًا من منتصف يوليو 2025، وتشمل باقة من الحلول المتكاملة التي تسهم في دعم اتخاذ القرار الطبي أثناء الرحلات الجوية، وتقييم حالات المسافرين الصحية قبل الإقلاع، بما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية ويدعم الامتثال لأعلى المعايير الدولية.