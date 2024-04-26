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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جبريل الرجوب يحذر من اجتـ.ـياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية

صدى البلد

قال اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية بحركة فتح، إن القيادة السياسية في مصر، تولي اهتماما كبيرا للقضية الفلسطينية، منذ بداية الأزمة، وليس وليد اللحظة.

وأضاف جبريل الرجوب، خلال مداخلة عبر “سكايب”، مع  الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البد، أن مصر تبث رسائل الصمود للشعب الفلسطيني؛ للتمسك بأرضه، موضحًا أن ما يتعرض له من قبل الاحتلال الفاشي، هو محاولة لتصفية القضية بصورة نهائية، وهذا الأمر لن يتحقق بسبب صمود الفلسطينيين.

وأضاف أن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية متنوع، سواء كان تاريخيا أو جغرافيا أو أمنيا.

وأشار إلى أن هذا يحتم قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، مطالبا بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ونوه بأن الاحتلال لديه 3 بنود من الحرب التي يشنها على غزة، وهي تصفية القضية الفلسطينية، أو الضغط على الفلسطينيين وترك أرضهم والهجرة إلى أي دولة أخرى، بالإضافة إلى العمل على الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

الفاشية الإسرائيلية

أوضح أنه رغم كل الدمار والخراب الذي تسبب فيه الاحتلال الإسرائيلي؛ إلا أن المواطن الفلسطيني ما زال متمسكا بأرضه، مشيرًا إلى أنه في حالة قيام قوات الاحتلال باجتياح مدينة رفح؛ ستكون هناك خسائر وكارثة إنسانية جديدة في جبين الفاشية الإسرائيلية.

ولفت جبريل الرجوب، إلى أن ما يقوم به الإسرائيليون تجاه الفلسطينيين، هو نسخة جديدة لما قام به الأوروبيين تجاههم قبل ذلك، موضحًا أن الهدف من هذه الحرب، هو القضاء على فلسطين شعبا وأرضا. 

اللواء جبريل الرجوب القيادة السياسية القضية الفلسطينية الفلسطينيين الشعب الفلسطيني السجون الإسرائيلية الإعلامي مصطفى بكري

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جبريل الرجوب يحذر من اجتـ.ـياح قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية


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