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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الإفريقي للتنمية يعين مبعوثا خاصا للشرق الأوسط والخليج

البنك الأفريقي للتنمية
البنك الأفريقي للتنمية

أعلن الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، عن تعيين الدبلوماسي السفير جلال الطرابلسي مبعوثًا خاصًا له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج.

وتأسس البنك الإفريقي للتنمية عام 1964، بهدف تعزيز النمو الاقتصادية و خفض معدلات الفقر في القارة الإفريقية.

وبحسب بيان البنك الإفريقي للتنمية الصادرة يوم الجمعة، أن السفير الطرابلسي، بصفته مبعوثًا خاصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، في تعزيز الروابط الدبلوماسية والإستراتيجية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج، بناء على الأولويات الاستراتيجية للبنك، وتطوير الشراكات وتعبئة موارد القطاعين العام والخاص على نطاق واسع لفائدة المشاريع التحويلية في إفريقيا.

من جانبه قال الدكتور أكينوومي أديسينا رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، إن السفير الطرابلسي يتمتع بسجل حافل وخبرة في العلاقات الدولية والتعاون وكذلك المفاوضات الدولية. كما أن له دراية واسعة في الشؤون الإفريقية والعربية والأوروبية، والفهم العميق لأنشطة البنك والمؤسسات المصرفية المالية الإقليمية والدولية الأخرى".

مسيرة الدكتور جلال الطرابلسي

ويتمتع السفير الطرابلسي بخبرة تزيد عن 30 عامًا كدبلوماسي بارع ومتميز، وهو تونسي الجنسية، وسمحت له مسيرته الدبلوماسية بالاضطلاع بأدوار ومهام سامية كوزير مفوض للشؤون الإفريقية، وسفير تونس لدى نيجيريا وغانا وبنن وسيراليون والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. 

كما تبوأ منصبي عميد مجلس السفراء العرب ومستشار لوزير الخارجية وترأس اللجنة الوطنية لترشح تونس لرئاسة البنك الإفريقي للتنمية، وهو أيضًا متخصص في القانون الدولي وقام بتدريس القانون الدبلوماسي الدولي على المستوى الجامعي.

والسفير الطرابلسي حائز على درجة الماجستير المتقدمة في القانون البحري وقانون الطيران من جامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، أين تخرج بدرجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وحصل على أعلى مرتبة الشرف. كما يحمل درجة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة تونس.

 

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