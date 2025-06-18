سعر أقل دولار اليوم 18-6-2025

شهد أقل سعر دولار مقابل الجنيه استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18-6-2025 علي مستوي البنوك المصرية.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وصل أخر تحديث سجله أدني سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع

أقل دولار في البنوك اليوم

شمل أقل سعر دولار في مجموعة بنوك منها" الكويت الوطني، أبوظبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي"

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه؛ في أول تعاملات له اليوم الأربعاء علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري

آخر تحديث لسعر الدولار

في ختام تعاملات اليوم وصل معدل تراجع الدولار أمام الجنيه مقدار 47 قرشا علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

ثاني أقل سعر

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.08 جنيها للشراء و 50.18 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 50.1 جنيها للشراء و 50.2 جنيها للبيع في بنوك " نكست، القاهرة، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، ميد بنك، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، البركة،العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.11 جنيها للشراء و 50.212 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.12 جنيها للشراء و 50.22 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.13 جنيه للشراء و 50.23 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.14 جنيها للشراء و 50.24 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.19 جنيها للشراء و 50.31 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

البنك المركزي يوفق أوضاع مراقبي الحسابات

وافق مجلس إدارة البنك المركزي على مد فترة توفيق الأوضاع لكل من مراقبي الحسابات المقيدين بالسجل وكذا مكاتب المحاسبة التابعة لهم لمدة 6 أشهر تنتهي في 20 نوفمبر 2025.

يأتي ذلك في ضوء إنتهاء مدة توفيق الأوضاع لكل منهما في 20 مايو 2025، والواردة بشروط وقواعد قيد وشطب مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بسجل البنك المركزي.