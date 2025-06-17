ترامب موبايل.. هاتف جديد يصل بسعر 499 دولارا

دخلت شركة ترامب موبايل رسميًا سوق الاتصالات اللاسلكية، لتعلن عن أول هاتف ذكي لها إلى جانب خدماتها الخلوية ويُمثل هاتف T1 بداية جهود العلامة التجارية لتوفير جوال عالي الأداء وبمواصفات رائدة وقد تزامن الإعلان مع الذكرى السنوية العاشرة للحملة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب.

مواصفات هاتف ترامب موبايل T1



يعد هاتف Trump Mobile T1 هو جهاز أنيق مطلي بالذهب، مزود بشاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة و بثقب في الشاشة، مع مستشعر بصمة مدمج، وميزة فتح القفل بالوجه بتقنية الذكاء الاصطناعي. يعمل بنظام Android 15، ومزود بمعالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

لميزات التصوير، يتميز هاتف Trump Mobile T1 بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مدعومة بمستشعري عمق وماكرو بدقة 2 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميجابكسل.

أما عن ميزات الشحن فيأتي الهاتف مزود ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بتقنية PD بقوة 20 واط، ويحتوي الهاتف على منفذ USB Type-C يدعم تقنية OTG، بالإضافة إلى مقبس سماعة رأس 3.5 ملم. ولزيادة سعة التخزين، يدعم الهاتف فتحة بطاقة microSD.

سعر وتوافر Trump Mobile T1

يأتي الهاتف بسعر 499 دولارًا أمريكيًا، وسيُطرح هاتف T1 للبيع في أغسطس في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولم يُعلن عن السعر الدقيق بعد. تعتمد خدمات شركة Trump Mobile على البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس الرئيسية الثلاث في البلاد.