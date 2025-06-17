استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري الثلاثاء 17 يونيو

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 17 يونيو 2025.

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.20 للشراء، و50.34 جنيه للبيع، وهو ما يعكس حالة من الثبات في الأسعار بعد موجة من التحركات المحدودة خلال الأيام الماضية.

وفيما يلي أسعار الدولار في 10 بنوك اليوم:

البنك المركزي المصري:

الشراء: 50.20 جنيه.

البيع: 50.34 جنيه.

البنك الأهلي المصري:

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

بنك مصر:

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.20 جنيه للشراء.

50.30 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

الشراء: 49.67 جنيه.

البيع: 49.77 جنيه.

بنك قناة السويس:

الشراء: 49.62 جنيه.

البيع: 49.72 جنيه.

بنك البركة:

الشراء: 49.56 جنيه.

بنك التعمير والإسكان:

الشراء: 49.60 جنيه.

البيع: 49.70 جنيه.

وتأتي هذه الأسعار المستقرة قبل بدء عطلة عيد الأضحى التي أعلن عنها البنك المركزي، وتشمل جميع البنوك العاملة في مصر.

ويُتوقع أن تستمر حالة الاستقرار في سوق الصرف حتى نهاية فترة العطلة، في ظل توازن العرض والطلب وهدوء الأسواق العالمية.