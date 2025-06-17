قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إيراني: مقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد بالرصاص في طهران
عبد العاطي: جهود مصر مستمرة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
الشيخ خالد الجندي: 4 عبادات للمحافظة على القلب من الفتن
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية للأزمات ويجب العودة للمفاوضات
White Fox.. خبير مكافحة المنشطات يوضح طبيعة المادة المرافقة لنجم الأهلي
علي وعمر إخوات.. محمد رمضان يعلن الصلح بين ابنه وزميله بعد مشاجرتهما
بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين
انقسام داخل إسرائيل حول دعوات لواشنطن من أجل التدخل في الهجوم ضد إيران
مستقبل داروين نونيز يثير الجدل وسط اهتمام سعودي.. تفاصيل
الموت لن ينتظرك.. خالد الجندي يروي قصة واقعية عن مصير من يؤجل التوبة
هل تتأثر مصر بضرب إيران لمفاعل ديمونة الإسرائيلي؟.. خبير نووي يرد
أحمد موسى: الموساد ذرع عملاء من جنسيات مختلفة بكل أنحاء إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 17-6-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-6-2025، مقارنة بما كان عليه أمس الإثنين.

وبلغ معدل تراجع الدولار مقابل الجنيه نحو 47 قرشا علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي"

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.08 جنيها للشراء و 50.18 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 50.1 جنيها للشراء و 50.2 جنيها للبيع في بنوك " نكست، القاهرة، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، ميد بنك، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.11 جنيها للشراء و 50.212 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.12 جنيها للشراء و 50.22 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.13 جنيه للشراء و 50.23 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.14 جنيها للشراء و 50.24 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.19 جنيها للشراء و 50.31 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه البنك المركزي المصري أقل سعر دولار مال واعمال اخبار مصر أعلي سعر دولار الدولار مقابل الجنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعديلات قانون الايجار القديم

250 جنيها فقط ومفيش طرد.. الحكومة تنتصر للمستأجرين في مشروع قانون الإيجار القديم

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات

لينك نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 جميع المحافظات .. شوف درجاتك

صورة أرشيفية

مصروفات المدارس 2026 لطلاب الصفوف الأولى.. قرار عاجل من التعليم الآن

مجلس النواب

خفض القيمة الإيجارية وزيادة فترة إخلاء الشقق.. الحكومة تقدم مشروع قانون جديد للإيجار القديم

الإيجار القديم

مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل

شاومينج

تداول امتحان فرنساوي الثانوية العامة بجروبات شاومينج بعد توزيعه باللجان..والتعليم تتحرك

الإيجار القديم

بعد زيادة مدة إخلاء الشقق.. موعد إنهاء عقود الإيجار القديم

المجني عليه

خلاف عائلي تحول إلى جريمة.. أب يطعن نجله حتى الموت بحدائق القبة

ترشيحاتنا

انتشال جثتى طالبين

مالحقوش يفرحوا بالنتيجة.. مصرع طالبى إعدادى غرقاً في ترعة بقنا

المطرب بهاء سلطان

إخلاء سبيل المطرب بهاء سلطان بعد التحقيق معه في واقعة نشر أغنية دون ترخيص

سقوط نخلة

مصرع طفلة سقطت عليها نخلة في قرية بقنا

بالصور

بعد صورة بن شرقي| السنوس قالب السوشيال ميديا.. تفاصيل أغرب بديل للتدخين

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

لطلاب الثانوية العامة .. 10 أطعمة تناولها يوميا فى الامتحانات | تزيد التركيز والذكاء

تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة
تركيز طلاب الثانوية العامة

أسوأ 3 عادات تؤدي إلى تآكل سيارتك بشكل أسرع

سيارات
سيارات
سيارات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المسلوقة؟

الذرة المسلوقة
الذرة المسلوقة
الذرة المسلوقة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

مصر و19 دولة إسلامية.. رسالة قوية من 20 دولة ضد انتهــ.اكات الكيــ.ان

الإعلان التشويقي لفيلم احمد وأحمد

غادة عبد الرازق راقصة وحاتم صلاح طبيب نفسي.. لقطات من الإعلان التشويقي لفيلم أحمد وأحمد

لطيفة

لطيفة توجه رسالة شكر لكل من قدم لها واجب العزاء في شقيقها نور الدين

نور عمرو دياب

من عالم الفن إلى…؟! نور دياب تعلن عن تحول مفاجئ وتفاصيل خاصة لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: مَـلَاذُ الـرُّوحِ فِي رُوحٍ تُـشْبِهُكَ !

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: احذروا الفضاء المفتوح بمزيد من الوعي الصحيح

المزيد