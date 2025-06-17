سعر الدولار مساء اليوم 17-6-2025

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 17-6-2025، مقارنة بما كان عليه أمس الإثنين.

وبلغ معدل تراجع الدولار مقابل الجنيه نحو 47 قرشا علي مستوي البنوك العاملة في مصر.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري

أقل سعر

وبلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، أبوظبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي"

وسجل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.08 جنيها للشراء و 50.18 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.09 جنيها للشراء و 50.19 جنيها للبيع في البنك العقاري المصري العربي".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 50.1 جنيها للشراء و 50.2 جنيها للبيع في بنوك " نكست، القاهرة، المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، ميد بنك، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.11 جنيها للشراء و 50.212 جنيها للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.12 جنيها للشراء و 50.22 جنيها للبيع في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.13 جنيه للشراء و 50.23 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.14 جنيها للشراء و 50.24 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، الإمارات دبي الوطني، بيت التمويل الكويتي"

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.19 جنيها للشراء و 50.31 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.25 جنيها للشراء و 50.35 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.