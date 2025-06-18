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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هاتف رائد بسعر منافس.. إليك أهم مواصفات Nothing Phone (3) قبل انطلاقه

شركة Nothing
شركة Nothing
لمياء الياسين

لم تعلن شركة Nothing بعد عن التفاصيل الرئيسية حول هاتفها القادم  iQOO Neo 10 والمقرر إطلاقه في الأول من يوليو ومع استمرار التسريبات حول التصميم الجديد للهاتف أعلنت شركة Nothing أن الهاتف سيعمل بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع من Qualcomm. 

ورغم أنه ليس معالج Snapdragon 8 Elite من الفئة الرائدة، إلا أنه لا يزال يتمتع بأداء أفضل بكثير مقارنةً بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الأول .

يقدم هذا المعالج الجديد أداءً يضاهي أداء Snapdragon 8 Gen 3، وهو نفس المعالج الموجود في أجهزة Galaxy S24 Ultra و أجهزة OnePlus 12. كما يدعم Snapdragon 8s Gen 4  الذي يركز على الأداء ، لذا لا داعي للقلق بشأن سرعة أو استجابة هاتف Nothing Phone (3)

مواصفات هاتف Nothing Phone (3)

ووفقًا لكارل باي، يمكن للمستخدمين توقع أداء أسرع لوحدة المعالجة المركزية بنسبة تصل إلى 36%، وزيادة في وحدة معالجة الرسومات بنسبة 88%.

حتى الآن، لا يوجد إعلان رسمي عن مواصفات هاتف Nothing Phone (3). ومع ذلك، هناك بعض التسريبات والشائعات حول الهاتف، والتي تشير إلى أنه قد يأتي مع معالج Snapdragon الرائد من كوالكوم، ونظام كاميرا خلفية ثلاثية محسّن، وشاشة OLED بمعدل تحديث 120 هرتز، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع. 
 

سعر هاتف Nothing Phone (3)

أما عن سعر هاتف Nothing Phone (3) فهو يأتي بشكل تنافسي، ربما حوالي 799 دولارًا أمريكيًا (حوالي 68,000 روبية هندية).

هاتف iQOO Neo 10 أجهزة Galaxy S24 Ultra أجهزة OnePlus 12 شركة Nothing الشحن السريع

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