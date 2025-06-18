مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

قالت سارة ابنة الفنان القدير الراحل نور الشريف إنها تفاجأت بخبر انهيار منزل والدها بمنطقة السيدة زينب منذ قليل

وتابعت ابنة الفنان الراحل في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»

“أنا مصدومة من اللي حصل، ودا كان منزل والدي الذي عاش فيه قبل أن يتزوج من والدتي الفنانة بوسي”.

يذكر أن وصل قبل قليل اللواء طارق راشد مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى موقع حادث عقار السيدة زينب المنكوب.

فيما انتشلت الأجهزة الأمنية في القاهرة جثة سيدة من أسفل أنقاض عقار السيدة زينب المنكوب.. وجار البحث عن باقي سكان العقار.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بانهيار عقار سكني مكون من 4 طوابق في منطقة السيدة زينب.

وعلى الفور دفعت الأجهزة الأمنية في القاهرة بسيارات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى البحث عن سكان العقار أسفل الأنقاض.

وفرضت الأجهزة الأمنية بالقاهرة كردوناً أمنياً بمحيط الحادث في شارع قدري بمنطقة السيدة زينب ويتم البحث عن ناجين أسفل العقار.