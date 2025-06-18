بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

تصدّرت أحدث أغاني الفنان فضل شاكر “الحب وبس” تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد طرحها بأيام قليلة، وتجاوزت 4 ملايين مشاهدة.

أغنية الحب وبس لـ فضل شاكر، من كلمات وألحان: جمانة جمال، توزيع موسيقي: حسام صعبي.

وتقول كلمات الأغنية:

مكسوف واتداري وانا قايدة ناري قرب انا شاري.. ينته انا و الحب و بس

ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب و كان لكن الي في قلبي و لا مره اتحس

مكسوف و اتداري و انا قايدة ناري قرب انا شاري.. انت انا و الحب و بس

..ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب و كان لكن يلي في قلبي و لا مره اتحس

..تايه من نفسي و ضعت كتير و لقيتك انت

..شايف الدنيا بحالها بكوم و التاني انت

..ما بقتش اتحمل وجع و لوم داويني انت

..غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت

.. تايه من نفسي و ضعت كتير و لقيتك انت

.. شايف الدنيا بحالها في كوم و التاني انت

ما بقتش اتحمل وجع و لوم داويني انت.. غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت

مكسوف و اتداري و انا قايدة ناري قرب و انا شاري انت انا و الحب و بس

ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب و كان لكن يلي في قلبي و لا مره اتحس

يا نصي التاني أبو ضحكة رماني من حبه سقاني و ضحكلي زماني و بقلبي حس

..الدنيا تلاقي غني يا اشواقي زيك ما بلاقي و عمري الباقي معك انت وبس

..تايه من نفسي و ضعت كتير و لقيتك انت

شايف الدنيا بحالها في كوم و التاني انت

.. مبئتش اتحمل وجع و لوم داويني انت.. غرقان يا حبيبي مليش بالعوم رسيني انت

..تايه من نفسي و ضعت كتير و لقيتك انت

شايف الدنيا بحالها في كوم و التاني انت

ما بقتش اتحمل وجع و لوم داويني انت.. غرقان يا حبيبي مليش في العوم رسيني انت

مكسوف و اتداري و انا قايدة ناري قرب و انا شاري.. ينته انا و الحب و بس

ياما حكايات قالوا هالنا زمان كان حب و كان لكن يلي في قلبي و لا مره اتحس.