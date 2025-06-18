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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
أسماء عبد الحفيظ

تُعتبر الريش الضاني من أشهى وأغنى أنواع اللحوم التي يفضلها الكثيرون، خاصة في المناسبات والعزومات. وتتميز بنكهتها القوية وملمسها الطري عند طهيها بشكل صحيح .

في هذه الوصفة، نقدم لكِ طريقة عمل الريش الضاني في الفرن بطريقة سهلة ومضمونة ومذاق لا يقاوم وشكل مشهي لعشاق الريش.

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

إليك طريقة عمل الريش الضاني في الفرن بطريقة لذيذة وسهلة، للشيف سلمي الحافظ.

 المكونات لطريقة عمل الريش الضاني في الفرن

  • 1 كيلو ريش ضاني مقطعة شرائح
  • 3 ملاعق كبيرة زبادي
  • 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • 1 ملعقة كبيرة خل
  • 4 فصوص ثوم مهروس
  • 1 بصلة مبشورة اختياري
  • 1 ملعقة صغيرة بابريكا
  • 1 ملعقة صغيرة بهارات لحم
  • 1/2 ملعقة صغيرة قرفة
  • 1/2 ملعقة صغيرة كركم اختياري
  • ملح وفلفل أسود حسب الذوق
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو سمن

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن


تتبيل الريش

  • في وعاء كبير، اخلطي الزبادي، عصير الليمون، الخل، الثوم، البهارات، الملح، الفلفل، البابريكا، القرفة، البصل المبشور إن استخدمتِ، وزيت الزيتون.
  • ضعي الريش في التتبيلة، وقلبي جيدًا حتى تتغلف كل القطع.
  • غطي الوعاء واتركيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل، ويفضل ليلة كاملة.
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

الطهي في الفرن:

  • سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
  • ضعي الريش في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت، أو غطيها بورق فويل لضمان بقاء الريش طريًا.
  • أدخلي الصينية إلى الفرن لمدة 45 دقيقة إلى ساعة، مع التقليب في منتصف الوقت.
  • في آخر 10 دقائق، يمكنكِ نزع ورق الفويل لتحمير الوجه.

التقديم:

 قدمي الريش مع الأرز البسمتي أو الخبز البلدي وسلطة طحينة أو سلطة خضراء.

الريش الريش الضاني اللحوم طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

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طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن
طريقة عمل الريش الضاني في الفرن

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