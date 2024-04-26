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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جبريل الرجوب: نطالب مصر بالدعوة لحوار وطني فلسطيني بين فتح وحماس

صدى البلد

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إلى أولويات الفلسطينيين، هي إقامة الدولة.

وطالب جبريل الرجوب، خلال مداخلة مداخلة مع برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي مصطفى بكري، الدولة المصرية، بالدعوة إلى حوار وطني فلسطيني بين حركتي فتح وحماس؛ دعما للقضية الفلسطينية، وإنهاء العدوان الإسرائيلي.

تضحيات مصر

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، أن مصر قدمت تضحيات كبيرة منذ أربعينيات القرن الماضي، من أجل القضية الفلسطينية.

وأشار الفريق جبريل الرجوب، إلى أن إسرائيل تمارس العدوان على قيم القانون الدولي، بمشروع يستهدف الآلاف من الأبرياء، خاصة أن أمريكا تدرك أن هناك تناقضات بين ما تؤمن به، وبين سياستها الخارجية.

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